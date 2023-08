Hersha Parady, recordada actriz de 'La familia Ingalls', murió a los 78 años

La serie La familia Ingalls se emitió desde 1974 hasta 1983 y tuvo como protagonistas a Michael Landon, quien además dirigió más de 80 episodios; Melissa Gilbert, Karen Grassle y Melissa Sue Anderson.

Sin embargo, uno de los personajes que también se robó el corazón fue la profesora Alice Garvey. La actriz que le dio vida fue Hersha Parady, quien lamentablemente falleció el miércoles 23 de agosto a los 78 años. La noticia fue confirmada por su hijo Jonathan Peverall por medio de las redes sociales.

En su mensaje, confesó que su madre que había sido intervenida quirúrgicamente en julio pasado por un tumor cerebral y la familia había creado una página de financiación colectiva GoFundMe para ayudar en los gastos del tratamiento médico de la actriz.

Como se recuerda, Hersha Parady apareció por última vez en La familia Ingalls en el capítulo May We Make Them Proud en el cual muere junto a su bebé después de rescatar a los niños de una escuela para ciegos de un incendio.

La actriz participó en 35 capítulos de la serie, y en la tercera temporada, antes de ser la profesora Alice, Eliza, la cuñada de Charles Ingalls.

Paramount TV se prepara para reiniciar La familia Ingalls

La familia Ingalls, aquella serie que trataba las aventuras de Charles Ingalls junto a su esposa Caroline y sus tres hijas, está camino a volver a la televisión. Su posible regreso es el resultado de la reciente unión entre la Paramount TV Studios y Anonymous Content.

De acuerdo con el portal The Hollywood Reporter, ambas compañías trabajan en conjunto para reiniciar esta ficción que llegaría bajo un drama de una hora, inspirado en la novela de Laura Ingalls Wilder sobre la cual se basó la serie emitida entre 1974 y 1983.

Joy Gorman, Dana Fox y Anonymous Content figuran como productores ejecutivos de este reboot del que, hasta la fecha, no se conoce guionista. Lo que sí reportó el mencionado medio es que este reinicio causó interés en compradores potenciales de la industria del streaming.

La nueva versión de La familia Ingalls será producida por Tip Friendly, cuyo padre, Ed Friendly, contaba con los derechos de autor de las novelas de Ingalls Wilder y fue el productor de la serie setentera.

Como se recuerda, la serie se emitió desde 1974 hasta 1983 y fue una adaptación libre de los libros de Wilder que retrataron el crecimiento social en Wisconsin, Kansas y Minnesota entre las décadas 1870 y 1880.