Con Tony Succar en la percusión, así se vivió el homenaje a la Fania All Stars en los Premios Juventud 2024 [VIDEO]

El percusionista peruano Tony Succar formó parte del homenaje que le rindió los Premios Juventud 2024 a la Fania All Stars por sus 60 años. Junto a Ivy Queen, La India, Luis Figueroa, Oscar D’León, Sergio George y Tito Puente Jr., el músico nacional desmostró su talento frente al público salsero.

El show comenzó con el músico venezolano interpretando Oye cómo va (Tito Puente y Willie Colón) para luego darle pase al hijo de Puente, quien se lució en los timbales. Seguidamente, Anitta, con su vestido verde, cantó Fiebre (La Lupe) y I Like It Like That (Pete Rodríguez). Con su gloriosa voz, La India hizo bailar a todos con Kimbara y le dedicó le tema a Celia Cruz.

Aguanilé no pudo faltar en este homenaje a la Fania All Stars y el cantante estadounidense Luis Figueroa demostró sus raíces puertorriqueñas con este recordado hit. Ivy Queen, conocida por cantar reguetón, remeció el escenario con Mi gente. Tony Succar con su camisa roja y su tuxedo negro, se saludó con Tito Puente Jr. ya que ambos estuvieron a cargo de la percusión.

Anitta performando tributo ao grupo musical de salsa Fania All-Stars nos #PremiosJuventud pic.twitter.com/ruo6VHGMS6 — Portal Anitta (@PortalAnittaC) July 26, 2024

Tony Succar junto a Sergio George y Oscar D' León.Fuente: @premiosjuventud

Luis Figueroa, Anitta, Ivy Queen, Oscar D' León y La India en el tributo a la Fania All Stars.Fuente: @premiosjuventud

¿Qué es y quiénes formaron parte de la Fania All Stars?

Fania All Stars es un grupo musical icónico que surgió en los años 70 y se convirtió en un emblema de la música salsa. Fundada por el productor musical Johnny Pacheco y el empresario Jerry Masucci bajo el sello discográfico Fania Records, la agrupación reunió a algunos de los músicos más talentosos de la época, incluyendo a Celia Cruz, Héctor Lavoe, Willie Colón, Rubén Blades y muchos otros.

No solo fue una banda, sino un movimiento cultural que ayudó a popularizar la salsa en todo el mundo. Con sus electrizantes conciertos y álbumes, lograron fusionar ritmos afrocaribeños con jazz y otros géneros musicales, creando un sonido único e innovador. Uno de sus conciertos más memorables fue el celebrado en el Yankee Stadium en 1973, donde miles de fanáticos se reunieron para disfrutar de una noche histórica de música y baile.

A lo largo de su carrera, la Fania All Stars lanzó numerosos álbumes y tuvo una serie de giras exitosas que los llevaron a lugares como África, Europa y Japón, solidificando su estatus como embajadores de la salsa. Su influencia perdura hasta hoy, y su legado sigue vivo a través de las generaciones de músicos y aficionados que continúan celebrando su música y su impacto en la cultura latina.

Yahaira Plasencia no cantó en los Premios Juventud 2024

Los Premios Juventud 2024 tuvieron un gran inicio con la presentación de Wisin y el productor Sergio George con su nuevo éxito La vida es una fiesta. Encendiendo el escenario del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, hicieron vibrar a los asistentes, quienes no pararon de bailar y moverse al ritmo de esta salsa urbana.

No obstante, la gran ausente en el escenario fue Yahaira Plasencia quien hace los coros en esta canción. "Yo iba a abrir el show con Wisin y Sergio, no dije nada porque hay un tema que quiero explicar que me ha tenido preocupada desde hace como dos semanas. Univisión (organizadores de Premios Juventud) te pide visa de trabajo para poder cantar y salir en pantalla, entonces, mi visa no llega todavía", dijo la salsera quien solo llegó a la alfombra roja.

