Jada Pinkett Smith dice que la cachetada de Will Smith a Chris Rock salvó su matrimonio.

La actriz Jada Pinkett generó una serie de comentarios luego de compartir detalles sobre el impacto que tuvo la sonada cachetada de Will Smith a Chris Rock durante la entrega de los Oscar 2022. En una reciente entrevista concedida al Daily Mail, la intérprete, de 52 años, reveló que este mediático episodio fue fundamental para no separarse del actor.

Recordando la etapa en la que llevaba siete años separada del protagonista de 'El Príncipe del Rap', la actriz confesó que estuvo a punto de no asistir a la ceremonia de la Academia ese año. Sin embargo, en retrospectiva, agradece haber cambiado de opinión a tiempo, describiendo el incidente como la "cachetada santa".

Jada no podía vivir sin Will

La protagonista de Red Table Talk reflexionó sobre la situación, destacando que el incidente fue un momento clave que la llevó a la conclusión de que no podía vivir separada de su esposo

"Después de todos esos años tratando de descubrir si dejaría de estar al lado de Will, fue necesaria esa bofetada para darme cuenta de que nunca lo dejaré. ¿Quién sabe dónde estaría nuestra relación si eso no hubiera sucedido?" señala Jada.

No piensa en el divorcio

Aunque llevaban separados varios años y nadie lo sabía, la actriz reafirmó que no ha pensado en formalizar esa condición de manera legal.

"Ambos estamos envejeciendo. Y además, llevamos juntos 30 años, así que, aunque llegue alguien nuevo, ninguno de los dos irá a ninguna parte. Somos una familia que necesita cuidarse unos a otros y siempre lo estaremos. A veces hace falta una crisis para que te des cuenta de eso", mencionó.

Will Smith reafirma su apoyo incondicional a Jada

La pareja reapareció en público en octubre pasado junto a sus tres hijos en una librería de Baltimore (EE.UU.), la ciudad natal de Jada. El encuentro fue para promocionar las memorias de la actriz.

De acuerdo con The Baltimore Banner, al finalizar la rueda de prensa, Willow y Jaden, los hijos de los actores, subieron al escenario junto con Trey, el primogénito de Will producto de su relación con Sheree Zampino. El actor tomó el micrófono y expresó dirigiéndose a Jada: "Simplemente quería venir y estar aquí, apoyarte de la manera en que tú me has apoyado".

Smith también se animó a compartir sus pensamientos y reflexionar acerca del vínculo con Jada Pinkett y lo que actualmente representa en su vida.

"Nos juntamos en nuestros veintes. Yo tenía sueños enormes de lo que quería hacer en el mundo y en mi vida. Y mientras me paro aquí delante de ustedes, estoy más feliz de lo que he estado en toda mi vida. No hay una cosa que todavía desee en esta vida, todos los premios, todo el dinero, la familia, todo lo que soñé, lo tengo. Y esos sueños fueron grandemente construidos gracias a los sacrificios de Jada. Hubo tantas veces en las que Jada puso su carrera de lado, para que yo pudiera seguir mis sueños", expresó.