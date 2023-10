Will Smith reaparece con Jada Pinkett tras revelación de su separación: "Voy a estar para ella el resto de mi vida"

Will Smith y Jada Pinkett han estado bajo los reflectores debido a la reciente revelación de la actriz durante la promoción de su libro Worthy. Jada admitió que ambos llevan separados siete años, un hecho que sorprendió a sus seguidores, pues durante mucho tiempo habían desmentido los rumores de su ruptura. A pesar de su actual situación, ella dejó en claro que no tienen intenciones de divorciarse.

Con el paso de los días, la pareja reapareció en público junto a sus tres hijos en una librería de Baltimore, la ciudad natal de Jada. Ocurrió durante un evento para promocionar las memorias de la actriz. Esto fue inesperado, ya que se habría anticipado que tal reunión tendría lugar en California o Nueva York.

Las imágenes publicadas en las redes sociales de la librería mostraron la aparición de toda la familia, que no tuvo problemas posar ante las cámaras. A pesar de que la presentación de Jada estaba programada, no se sabía que Will Smith y sus hijos también estarían presentes.

Las palabras de Will Smith a Jada Pinkett

De acuerdo con The Baltimore Banner, al finalizar el evento, Willow y Jaden, los hijos de los actores, subieron al escenario junto con Trey, el primogénito de Will producto de su relación con Sheree Zampino. Después de varios días de silencio, el intérprete de El Príncipe del Rap tomó el micrófono y expresó: "Simplemente quería venir y estar aquí, apoyarte de la manera en que tú me has apoyado".

Will Smith también se animó a compartir sus pensamientos y reflexionar sobre la relación que mantuvo con Jada Pinkett y lo que actualmente representa en su vida.

"Nos juntamos en nuestros veintes. Yo tenía sueños enormes de lo que quería hacer en el mundo y en mi vida. Y mientras me paro aquí delante de ustedes, estoy más feliz de lo que he estado en toda mi vida. No hay una cosa que todavía desee en esta vida, todos los premios, todo el dinero, la familia, todo lo que soñé, lo tengo. Y esos sueños fueron grandemente construidos gracias a los sacrificios de Jada. Hubo tantas veces en las que Jada puso su carrera de lado, para que yo pudiera seguir mis sueños", expresó.

En otro momento, Will Smith tuvo palabras de elogió a la actriz: "Jada es la mejor amiga que he tenido en este planeta y voy a estar para ella y apoyarla por el resto de mi vida".

Jada Pinkett revela que Chris Rock la invitó a salir

La ceremonia de los Oscar 2022 estuvo marcada por la sorpresiva bofetada de Will Smith a Chris Rock. La broma del comediante sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith no gustó para nada al intérprete de El Príncipe del Rap y terminó por canalizar su irá a través de la agresión. Sin embargo, esta no es la única historia que involucra a estos tres protagonistas.

Durante una entrevista con NBC News, Jada reveló que antes del escándalo que opacó la ceremonia de los Oscar 2022, Chris Rock la invitó a salir. Esto, según cuenta, ocurrió en medio de las especulaciones de una etapa de problemas matrimoniales con Smith.

"Chris pensó que nos íbamos a divorciar, así que me llamó y básicamente me dijo: 'Me encantaría invitarte a salir'", comentó Jada. La reacción de la actriz ante esta propuesta fue de sorpresa, ya que el comediante estaba convencido de que el divorcio era inminente.

"Yo estaba como, '¿Qué quieres decir?' Él me dijo: 'Bueno, ¿Will y tú no se van a divorciar?' Yo respondí: 'No. Chris, esos son solo rumores'. Estaba consternado", agregó.

Según la revelación de la actriz, Chris Rock le ofreció una disculpa y tampoco volvió a insistir para convencerla de salir.