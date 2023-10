Jada Pinkett revela que Chris Rock la invitó a salir, en medio de rumores de divorcio con Will Smith

La ceremonia de los Oscar 2022 estuvo marcada por la sorpresiva bofetada de Will Smith a Chris Rock. La broma del comediante sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith no gustó para nada al intérprete de El Príncipe del Rap y terminó por canalizar su irá a través de la agresión. Sin embargo, esta no es la única historia que involucra a estos tres protagonistas.

Durante una entrevista con NBC News, Jada reveló que antes del escándalo que opacó la ceremonia de los Oscar 2022, Chris Rock la invitó a salir. Esto, según cuenta, ocurrió en medio de las primeras especulaciones de una etapa de problemas matrimoniales con Smith.

"Chris pensó que nos íbamos a divorciar, así que me llamó y básicamente me dijo: 'Me encantaría invitarte a salir'", comentó Jada. La reacción de la actriz ante esta propuesta fue de sorpresa, ya que el comediante estaba convencido de que el divorcio era inminente.

"Yo estaba como, '¿Qué quieres decir?' Él me dijo: 'Bueno, ¿Will y tú no se van a divorciar?' Yo respondí: 'No. Chris, esos son solo rumores'. Estaba consternado", agregó.

Según la revelación de la actriz, Chris Rock le ofreció una disculpa y tampoco volvió a insistir para convencerla de salir.

Jada Pinkett Smith, de 52 años, y Will Smith, de 55, están casados desde 1997 y aunque no han dado el paso de divorciarse legalmente llevan desde 2016 haciendo "vidas completamente separadas".

Jada Pinkett y Chris Rock no hablan desde los Oscar 2022

Jada Pinkett Smith reveló a la revista People que no ha cruzado palabras con Chris Rock desde la noche de los Oscar 2022. "No, no he hablado con Chris... ¿si tengo algún deseo de hablar con Chris? Mi deseo es que todas las confusiones en torno a esto se aclaren y que haya paz", dijo a la publicación.

Aunque dijo comprender su labor como comediante, Jada admitió que las palabras de Chris han llegado a herir sus sentimientos.

"Tendría que decir que realmente no estoy aquí para juzgar cómo las personas deciden expresarse y expresar su arte. Diré que varias veces me han herido los sentimientos, sin duda. Chris ha herido mis sentimientos muchas veces", aseveró.

Si bien Chris Rock y Jada Pinkett no han hablado desde la noche de los Oscar 2022, la actriz dijo que el comediante se acercó a ella después de la bofetada.

"Chris bajó del escenario y trató de disculparse conmigo", contó Jada. "Dijo: 'No te quería hacer daño'. Le dije: 'No puedo hablar de esto ahora, Chris. Dejé que Will y Chris hablen de eso", aseveró.