El regreso más esperado: Brendan Fraser y Rachel Weisz se reunirán para ‘La Momia 4’

Después de más de dos décadas, los protagonistas de la saga original volverán a sumergirse en las arenas del antiguo Egipto.

Hollywood volverá a revivir la magia y la acción de La Momia, la exitosa saga que en 1999 conquistó al público con las actuaciones de Brendan Fraser y Rachel Weisz. De acuerdo con medios internacionales, ambos actores retomarán sus icónicos papeles en una cuarta película que promete rendir homenaje a la original mientras introduce una nueva visión del clásico monstruo.

Aunque Universal Pictures no ha hecho un anuncio oficial, diversas fuentes señalan que la producción de La Momia 4 podría iniciar en los próximos meses. De acuerdo con Variety y Hollywood Reporter, este nuevo proyecto marcará el retorno de Rachel Weisz a la franquicia, tras su ausencia en La Momia: la tumba del emperador dragón (2008), donde Fraser compartió pantalla con Jet Li.

Nueva dirección y un aire renovado

La cinta será dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, el dúo detrás de éxitos como Boda sangrienta y Scream (2022). Ambos cineastas, conocidos colectivamente como Radio Silence, aportarán su estilo de terror moderno y ritmo acelerado a la clásica historia ambientada en el antiguo Egipto. Por ahora, los detalles sobre la trama se mantienen en secreto.

Brendan Fraser and Rachel Weisz are reuniting for "The Mummy 4."



Un nuevo intento del estudio

Con esta cuarta entrega, Universal Pictures busca revivir a uno de sus monstruos más emblemáticos después del fallido intento del “Dark Universe” en 2017, que comenzó con La Momia protagonizada por Tom Cruise. Aquella versión no logró el éxito esperado y llevó al estudio a replantear su estrategia con las franquicias clásicas.

El gran regreso de Brendan Fraser al cine comercial

Brendan Fraser, quien vivió una de las etapas más exitosas de su carrera con La Momia, se había mantenido alejado de los grandes estudios hasta su aclamado regreso con La ballena (2022), papel que le valió el Oscar a Mejor Actor. Desde entonces, ha participado en producciones de alto perfil como Los asesinos de la luna, dirigida por Martin Scorsese. Su retorno a La Momia marca su reencuentro con el cine de acción y aventuras tras más de una década.