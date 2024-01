'La sociedad de la nieve' y 'Robot Dreams': El cine español brilla en las nominaciones al Oscar 2024

El cine español se destacó en el reciente anuncio de las nominaciones para la 96 edición de los premios Oscar, realizado el último martes. Las películas La sociedad de la nieve, del director Juan Antonio Bayona, y Robot Dreams, a cargo de Pablo Berger, fueron reconocidas con nominaciones en los prestigiosos premios de la Academia de Hollywood.

La sociedad de la nieve relata la asombrosa hazaña de los 16 sobrevivientes del fatídico vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que llevaba a los miembros de un club de rugby hacia Chile, acompañados de seres queridos y cinco tripulantes. El avión se estrelló el 13 de octubre de 1972, en el Glaciar de las Lágrimas, un páramo andino donde las condiciones de vida eran prácticamente inhumanas.

La película, que marca la primera nominación de Bayona al codiciado Oscar, se encuentra en competencia por mejor película internacional, junto a destacadas obras como la italiana Io Capitano, la británica The Zone of Interest, la japonesa Perfect Days y la alemana The teachers lounge. Además, aspira al galardón por maquillaje y peluquería.

Robot Dreams por película animada

Robot Dreams, la obra maestra de Pablo Berger, ha obtenido una nominación en la categoría de película animada. Este título representa el debut del director en la animación, llevando consigo una historia conmovedora. La trama sigue a Dog, un solitario perro en Manhattan durante la década de 1980, quien construye un robot para ser su compañero.

La película se encuentra inmersa en una categoría altamente competitiva que abarca propuestas comoElemental, Nimona, Spider-Man: Across the Spider-Verse y El niño y la garzar (The Boy and the Heron), dirigida por el aclamado Hayao Miyazaki para el legendario Studio Ghibli. Esta última ha surgido como la gran favorita en esta terna, después de obtener el Globo de Oro 2024.

¿Quiénes fueron nominados al Oscar 2024?

Oppenheimer, de Christopher Nolan, y Poor Things, de Yorgos Lanthimos, encabezan las nominaciones en la 96 edición de los premios Oscar, con 13 y 11 menciones, respectivamente. Otras destacadas con numerosas nominaciones son Killers of the Flower Moon dirigida por Martin Scorsese y Barbie, la obra de Gretta Gerwig inspirada en la famosa muñeca de Mattel.

El último martes, los actores Zazie Beetz y Jack Quaid anunciaron los nombres de las diez contendientes a mejor película para los Oscar 2024, junto con los demás nominados en diversas categorías. Además de las anteriores, en la categoría principal compiten Killers of the Flower Moon, Anatomy of a Fall, Maestro, The Holdovers y The Zone of Interest.

La ceremonia de este año está programada para el 10 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, en una noche donde también compiten American Fiction, del novel director Cord Jefferson, que aborda la historia de un profesor que escribe un exitoso libro lleno de estereotipos sobre afroamericanos, y el drama romántico Past Lives, de la cineasta coreano-canadiense Celine Song.