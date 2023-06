Lady Gaga reaparece con emotiva carta a sus fans: "He estado experimentando mi creatividad"

Lady Gaga estaba inubicable y sin poder comunicarse de manera pública, lo cual generó preocupación en sus seguidores. En efecto, la cantante no hacía ninguna aparición desde el lanzamiento de su álbum Chromatica, en mayo de 2020, por lo que se especulaba sobre su situación actual. No obstante, Gaga decidió compartir una carta por medio de sus redes sociales explicando los motivos de su alejamiento.

La intérprete de 'Alejandro' aclaró que, a pesar de no compartir “su proceso artístico”, no ha perdido el lazo con sus fanáticos. “He estado experimentando mi creatividad desde el verano pasado de una manera realmente especial y privada: escribí y produje música para un proyecto especial, me preparé durante meses desarrollando mi personaje para Joker, rodé Joker durante muchos meses (un tiempo muy introspectivo)”, se lee en un mensaje publicado en su Instagram.

Lady Gaga publicó el texto junto a una foto en blanco y negro donde aparece sentada, con los ojos cerrados y las manos entrelazadas. Precisamente, la también actriz detalló que en el fondo de la foto aparece una escena de la película The Chromatica Ball donde actúa. “No puedo esperar a que lo experimenten”, sostuvo.

Lady Gaga dio detalles sobre su incursión en la película The Chromatica Ball. | Fuente: Instagram (ladygaga)

Lady Gaga resalta su amor por el arte y la moda

Además de su incursión en la pantalla grande, Lady Gaga mencionó que ha estado ejecutando su famosa empresa de cosméticos Haus Laboratorios. Del mismo modo, aseguró estar haciendo trabajos filantrópicos, entre otros proyectos personales.

“Puedo decir, por primera vez en muchos años, que mi amor por hacer arte, música, moda y apoyar a la comunidad nunca ha sido más satisfactorio. Puede que no esté compartiendo tanto de mí misma en línea como lo he hecho en el pasado, pero espero sepan que este tiempo para mí misma ha sido extremadamente sanador y recargado para mi corazón, mente, cuerpo, y creatividad para crear dentro de mí y para tener una vida personal que es solo para mí”, expresó la diseñadora de modas.

Seguidamente, mencionó que se siente “muy diferente” en el tiempo que estuvo ausente ante el público ya que “no siempre ha sido tan privada” pese al “amor que tiene a sus fans”. “Ni siquiera puedo empezar a describir lo mucho que nuestra comunidad global me inspira cada día para traer tanta alegría como pueda a sus vidas”, agregó.

Lady Gaga a sus fans: “Espero que amen lo que he creado”

Por último, Lady Gaga agradeció el apoyo de sus fans desde su debut el 2008, año del lanzamiento de sus grandes éxitos como Shallow, Poker Face, Bad Romance, entre otros.

“Gracias por estar dispuestos a crecer conmigo para poder cambiar y transformarme con la comunidad que tanto amo. Espero que amen todas las cosas que he estado creando y espero que esto sea un pequeño recordatorio para ustedes de mi profunda pasión y compromiso con el arte”, señaló.