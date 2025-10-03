¿Quieres conocer a la mamá de Lamine Yamal? Organizan cena navideña con entradas de hasta 360 euros

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sheila Ebana, madre del futbolista del FC Barcelona y la selección española Lamine Yamal, ha sorprendido con un inesperado emprendimiento. A través de sus redes sociales, donde acumula más de 350 mil seguidores, ha anunciado la organización de una cena de Navidad anticipada que tendrá lugar el próximo 7 de noviembre en Londres.

¿Cuánto cuesta cenar con la mamá de Lamine Yamal?

El encuentro se celebrará en el hotel Nobu London Portman Square, cerca de Hyde Park, y ofrecerá una experiencia que combina gastronomía de alto nivel, champán y música en directo. Las entradas, sin embargo, no son accesibles para todos los bolsillos: van desde 150 hasta 360 euros, según la categoría elegida.

150 € (Early Bird General Admission): cena de tres platos, champán de bienvenida y bebidas limitadas.

172 € (Silver Ticket): incluye media botella de vino además del menú.

360 € (VIP): fotografía con Ebana, asiento en mesa reservada, bebidas ilimitadas y trato exclusivo.

El evento tendrá una duración de cuatro horas e incluirá un cóctel de bienvenida, cena y cierre con espectáculo de DJ y baile. La entrada está prohibida para menores de edad.

La progenitora del futbolista promociona en su perfil de Instagram una cena que se celebrará el 7 de noviembre en Londres. Fuente: Instagram: @sheila_ebana

Polémica por los precios

El anuncio ha generado controversia, ya que el atractivo principal del evento no es una figura del deporte o el espectáculo, sino la madre de Lamine Yamal. Algunos medios internacionales señalaron inicialmente que el precio de la entrada VIP ascendía a 800 euros, aunque la página oficial lo redujo a 360.

La organización espera reunir a más de 400 asistentes en una velada que, según la promoción oficial, promete ser “una experiencia única”.

Ausencia confirmada de Lamine Yamal

Pese a la expectativa, está descartada la presencia del jugador del Barça en la cena, ya que, el 9 de noviembre, disputará un partido de Liga contra el Celta de Vigo.

Ebana, quien hasta ahora había mantenido un perfil bajo y discreto, se convierte así en el centro de atención, en contraste con la exposición mediática de su expareja y padre del jugador, Mounir Nasraoui.