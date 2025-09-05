¿Nicki Nicole y Lamine Yamal habrían terminado su relación por Franco Mastantuono? Esto es lo que se sabe

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¿El romance de Nicki Nicole y Lamine Yamal solo duró 14 días? Después de que la pareja hiciera pública su relación en el cumpleaños 25 de la artista argentina, se han viralizado rumores y especulaciones que apuntan a que podrían haber tomado caminos por separado.

Primero, se habló de que el futbolista del Barcelona había borrado fotos de ambos, sin embargo, esto quedó descartado, ya que él nunca compartió imágenes en su feed de Instagram, solo una en sus historias de esta red social. Por ello, parecía que la pareja continuaba con su amor, hasta que los medios argentinos mencionaron el nombre de Franco Mastantuono.

El reciente fichaje del Real Madrid sería ‘el tercero en la discordia’. De acuerdo con la periodista de espectáculos Marcela Tauro, “Nicki Nicole y Lamine Yamal se habrían peleado porque la cantante ‘está en esas’ con Mastantuono”.

Desde reproches a Nicki Nicole por su relación sentimental hasta las comparaciones entre Mastantuono y Yamal, las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales. No obstante, ninguno de los tres involucrados ha dado alguna declaración o han desmentido los rumores.

Así Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron su relación

Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron su relación con una foto compartida en redes sociales. El futbolista del FC Barcelona publicó una imagen romántica junto a la cantante argentina y ella la replicó en sus historias de Instagram, dejando atrás las dudas.

Hace un par de semanas, Nicki celebró por adelantado sus 25 años acompañada de familiares y amigos. Aunque ya había mostrado detalles de la celebración, como una torta decorada con corazones blancos y rojos y los saludos de sus seres queridos, la foto que más llamó la atención fue otra: la de la artista apoyando su cabeza en el rostro de Lamine mientras ambos miran sonrientes a la cámara.

Lamine Yamal confirmó su relación con Nicki Nicole.Fuente: Instagram: @lamineyamal

¿Qué opina el padre de Lamine Yamal de Nicki Nicole?

Después de que la cantante argentina luciera la camiseta de Yamal en el estadio, tras compartir imágenes jugando Mario Kart y luego de confirmar su relación, el padre del '10' de Barcelona, Mounir Nasraoui, aseguró que no conoce y nunca ha escuchado a la artista.

“No sé quién es. No sé ni su imagen, cómo es su cara, no te puedo decir si está saliendo o no lo sé. Yo escucho música urbana de Estados Unidos, no escucho música de aquí. Yo la verdad es que no lo sé, porque no me meto en esas facetas. Yo sí me metería por si pasa algo grave, pero si no, pues está haciendo su vida”, dijo para Europa Press. “Esas cosas son tonterías, son cosas de niños. Yo voy a estar viendo a mi hijo, con quién está saliendo, con... Por favor, un poco de privacidad se merece la gente también. Yo no voy a estar detrás de mi hijo como un sapo”.

Por otro lado, descartó que el futbolista tenga una fotografía de la intérprete como fondo de pantalla en su teléfono móvil: “Qué va, hombre. Eso no me lo creo yo. Él tiene familia, tiene madre, padre, abuela. No tiene que poner ahí. No sé quién es ni la Nicki Nicole esta, ni me interesa la pobre chica”, expresó.