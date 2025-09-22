"Mi estrella, te amo": Nicki Nicole y su romántico mensaje a Lamine Yamal tras no ganar el Balón de Oro

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nicki Nicole mostró su apoyo a Lamine Yamal luego de que la estrella del Barcelona no consiguiera ganar el Balón de Oro 2025 que concedió la publicación gala France Football y la UEFA en un acto celebrado en el teatro Chatelet de París este lunes 22 de setiembre.

Por medio de sus historias en Instagram, la cantante argentina no dudó en compartir una fotografía al lado del deportista español, quien quedó en segundo lugar detrás del delantero francés Ousmane Dembélé, quien se llevó el galardón.

En la fotografía, se puede ver a Nicki Nicole con los ojos cerrado y sonriendo mientras recuesta su cabeza al lado de Lamine, quien guiñe el ojo mostrando un llamativo collar con el número 10 mientras la reguetonera expone los tatuajes de su brazo.

“Mi estrella, te amo”, escribió la intérprete de Mamichula y Ojos verdes demostrando el amor por Yamal, quien semana atrás compartió una romántica foto con globos y flores para celebrar el cumpleaños de la compositora nacida en Rosario, Argentina.

Cabe mencionar que Lamine Yamal solo consiguió ganar el Trofeo Kopa, distinción que reconoce al mejor futbolista Sub-21 del mundo. “Muchas gracias por el premio, es un orgullo estar aquí otra vez”, expresó la estrella del Barcelona en un breve discurso en el escenario antes de ser superado por Dembélé en las preferencias para el Balón de Oro.

Lamine Yamal y Nicki Nicole confirmaron su relación con romántica fotografía. | Fuente: Instagram

Lamine Yamal sorprendió al publicar íntima foto con Nicki Nicole

Lamine Yamal compartió una íntima fotografía al lado Nicki Nicole luego de confirmar su romance, semanas atrás, acaparando todas las portadas de celebridades en medios y revistas.

A través de un carrusel de fotos en su cuenta de Instagram, el delantero de 18 años se lució en un íntimo momento con la reguetonera. Esta vez, la foto mostró a Yamal con el torso desnudo usando un collar y un reloj de oro. Atrás de él, apareció Nicki abrazando a su pareja y alzando las manos en señal de triunfo.

El post, donde también hay fotos de la familia de Lamine, estuvo acompañado de la canción Solo Dios puede juzgarme, de Tupac Shakur. Es así como el futbolista español oficializó su romance con la compositora de 25 años mostrando que ya es parte de su vida y sus actividades diarias.

Otro video, en el mismo post, mostró a Nicki Nicole en un tierno momento junto a Keyne, el hermano pequeño de Lamine Yamal. Ambos aparecen sentados en un restaurante asiático mientras usan los palillos para comer.

El deportista difundió otra foto de Keyne usando terno en medio de una decoración de globos con la imagen de los superhéroes de cómic Capitán América y Spiderman. “Bienvenidos a mi fiesta”, se lee en el letrero. Finalmente, se pudo ver otra imagen del hermano de Lamine siendo cargado por su madre, Sheila Ebana.

Nicki Nicole publicó una foto al lado de su pareja Lamine Yamal tras ceremonia del Balón de Oro.Fuente: Instagram (nicki.nicole)

Nicki Nicole confirma romance con Lamine Yamal: "Estoy muy enamorada"

Nicki Nicole confirmó su relación con Lamine Yamal. La cantante argentina estuvo el último miércoles 10 de setiembre en un evento de moda en la ciudad de Barcelona para presentar una nueva colección de ropa donde compartió escenario al lado de Becky G, Ester Expósito, Paris Jackson, entre otras celebridades internacionales.

Fue en la pasarela de la firma Desigual que la intérprete de Mamichula y Ojos verdes se acercó a los medios españoles para expresar su entusiasmo por su presencia en uno de los eventos de moda más populares del país europeo.

“Para mí significa todo. Primero, por la invitación de la gente de Desigual. Segundo, porque estoy con estrellas increíbles que admiro muchísimo y que tengo muchas ansías de conocer. Es mi primer paso al mundo de la moda. Así que me hice la modelo”, declaró Nicki Nicole en un video compartido por la revista Hola!

Seguidamente, la artista urbana expresó su felicidad por su estadía en Barcelona, ciudad donde juega el delantero de 18 años. “Estoy muy feliz en Barcelona. Es verdad, con mucho cariño de la gente y quiero agradecer a todos por el apoyo (…) Tengo que aprender catalán. Es lo único que tengo que aprender”, acotó.

Acto seguido, un periodista le preguntó: “¿Estás feliz a nivel personal? Te hemos visto muy contenta”. “Estoy muy feliz”, contestó Nicole. “¿Estás enamorada?”, le consultó otra reportera. “Sí. Estoy muy enamorada. Muy feliz”, aseguró la artista. “Enamorada está de Lamine Yamal. Ya lo ha reconocido. Viva el amor”, gritó la comunicadora generando la risa nerviosa de la argentina, quien mandó besos a las cámaras confirmando el romance con la estrella deportiva.