"Daría todo por recuperar mi dignidad": Lana Rhoades pide que borren todos sus videos de Internet

La exactriz de cine para adultos Lana Rhoades ha abierto un debate sobre la industria pornográfica. En 2020, Mia Khalifa había pedido que retiraran sus videos tras revelar todos los maltratos del que fue víctima; de igual manera, Rhoades ha tomado la misma medida debido a que ha tenido una experiencia similar a la de su compañera.

En declaraciones al podcast Three Girls One Kitchen, denunció cómo fue tratada cuando fue actriz pornográfica y quiere que sus escenas no estén más en Internet. Como se recuerda, comenzó en la industria en 2019 y actualmente está retirada ya que se dedica a su hijo.

“A veces siento que estoy en negación y no puedo aceptar algunas de las cosas que he hecho. Intenté hablar con un terapeuta sobre una cosa que tuve que hacer para una escena que fue muy dura para mí", comenzó explicando Lana Rhoades. La razón por la que se alejó de los videos triple equis fue porque “un tipo me amordazó hasta vomitar”, contó sobre las agresiones.

Por otro lado, reveló que no ganó mucho dinero como actriz porno y los millones que tiene ahora se debe a su cuenta de Onlyfans y a que es modelo de lencería erótica. Asimismo, también contó en el canal de YouTube BFFs con Dave Portnoy y Josh Richards que no posee los derechos de sus videos por lo que no puede borrarlos.

"Me arrepiento sinceramente. Le digo a la gente que, si pudiera volver atrás, lo daría todo por recuperar mi dignidad y mi respeto, y porque la gente no pudiera verme de esa manera", sostuvo Lana Rhoades.

Lana Rhoades, de 27 años, cuyo nombre real es Amara Maple, es una ex actriz de películas para adultos de origen estadounidense.Fuente: IG: @lanarhoades

El lado B de la industria pornográfica

Hace unos años, Mia Khalifa compartió abiertamente sus experiencias sobre la explotación laboral que enfrentó en la industria del entretenimiento para adultos. Tras hacer una petición para eliminar sus videos de Internet y de haber reunido más de 1,800,000 firmas, pide que sus videos ya no estén disponibles en sitios populares como Pornhub.

La exactriz porno reveló detalles desgarradores de su tiempo en la industria a la BBC, incluyendo el hecho de que la productora BangBros le pagó solo $12,000 por todo su trabajo, además de los malos tratos durante las filmaciones. A una edad joven, fue manipulada para firmar un contrato que no le favorecía.

A pesar de haber tenido una breve carrera en la industria (de octubre de 2014 a febrero de 2015), los videos de Mia Khalifa siguen siendo algunos de los más vistos en los sitios de streaming de contenido para adultos, lo que la ha convertido en una de las estrellas de la pornografía más reconocidas a nivel mundial.

Ante las acusaciones, el equipo de BangBros rompió su silencio y refutó las afirmaciones hechas durante el tiempo en que ella trabajó para ellos. Han lanzado un sitio web dedicado exclusivamente a presentar su defensa y desmentir las declaraciones de Khalifa.

En su comunicado público, afirman: "A pesar de las numerosas declaraciones falsas, insinuaciones y acusaciones de Mia, hemos optado por mantenernos en silencio y permitir que continúe con su estrategia publicitaria sin responder. Sin embargo, Mia ha interpretado nuestro silencio como una confirmación de sus afirmaciones, lo que la ha llevado a intensificar sus declaraciones falsas".

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis