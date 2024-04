Renée Zellweger y Hugh Grant estarán en nueva secuela de la icónica comedia 'Bridget Jones'

Renée Zellweger volverá con su icónico personaje de la reportera Bridget Jones en una nueva película de Universal Pictures. Según informó Variety, la actriz ganadora del dos premios Oscar, con Judy y Cold Mountain, regresará para el filme Bridget Jones: Mad About the Boy, una novedosa adaptación del libro de la escritora británica Helen Fielding.

Asimismo, el portal especializado en cine también confirmó el regreso de Hugh Grant, quien interpretó al jefe editorial Daniel Cleaver en las dos primeras películas: El diario de Bridget Jones y Bridget Jones: Al borde de la razón. Emma Thompson también regresa a la saga de comedia romántica estrenada por primera vez en cines el 2001.

Cabe mencionar que las dos primeras películas sumada a la última secuela de 2016 (El hijo de Bridget Jones) obtuvieron una recaudación de taquilla mundial de 760 millones de dólares. Ahora, el proyecto de Universal y Working Title buscará, una vez más, atrapar al público sumando a los actores Chiwetel Ejiofor y Leo Woodall.

Si bien todavía no se confirma una trama oficial de Bridget Jones: Mad About the Boy, se sabe que esta nueva historia, dirigida por Michael Morris, seguirá con una nueva parte de la vida de la popular reportera que tenía entre sus objetivos a los 30 años: adelgazar y encontrar al amor de su vida.

Según señala Variety, la película, que permitió a Renée Zellweger su primera nominación al Oscar como Mejor actriz, tendrá como objetivo debutar en cine a nivel internacional una vez que acaba con el rodaje. Del mismo modo, el medio mencionó que Bridget Jones 4 podría llegar a los cines de Estados Unidos, de la mano de Peacock, en San Valentín del 2025.

Renée Zellweger y Hugh Grant estarán en la nueva secuela de 'Bridget Jones'. | Fuente: Universal Pictures

Producción de 'Bridget Jones: Mad About the Boy'

Por otro lado, Variety confirmó al equipo de producción de Bridget Jones: Mad About the Boy. Tim Bevan, Eric Fellner y Jo Wallett producirán con Working Title Films. Mientras que Amelia Granger y Sarah-Jane Wright serán las productoras ejecutivas.

"El vicepresidente ejecutivo senior de desarrollo de producción, Erik Baiers, y la ejecutiva creativa de desarrollo de producción, Jacqueline Garell, supervisarán el proyecto en nombre del estudio", precisa Variety.

¿De qué trata 'El diario de Bridget Jones'?

El diario de Bridget Jones es una película de comedia romántica basado en el libro de la escritora británica Helen Fielding.

El largometraje se basa en la vida amoroso de Bridget Jones, una reportera treintañera soltera y llena de complejos, cuya vida sentimental es un desastre.

"Ella tiene sólo dos ambiciones: adelgazar y encontrar el amor verdadero. El día de Año Nuevo toma dos decisiones: perder peso y escribir un diario. Pero muy pronto su vida amorosa se vuelve a complicar, pues se encuentra dividida entre dos hombres. Por un lado, Daniel Cleaver, su jefe, un tipo encantador y sexy, pero peligroso; por otro, Mark Darcy, un viejo amigo de la familia, que al principio le parece demasiado reservado y aburrido", se lee en la sinopsis oficial.

Renée Zellweger, Colin Firth y Hugh Grant protagonizaron 'El diario de Bridget Jones'.Fuente: Universal Pictures

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis