Gwyneth Paltrow reveló haber rechazado películas para criar a sus hijos: "No me pareció un sacrificio"

Gwyneth Paltrow, ganadora del Oscar por su papel de Viola de Lesseps en el icónico drama de comedia romántica Shakespeare apasionado, contó los motivos por los cuales decidió alejarse de Hollywood a pesar de haber conseguido diversos premios y reconocimientos como el Globo de Oro y un premio Emmy (Glee).

En una entrevista el último miércoles 17 de abril en el programa de televisión Today With Hoda & Jenna, la actriz de 51 años confesó que se enfocó en sus dos hijos Apple y Moses frutos de su matrimonio por más de diez años con Chris Martin, popular vocalista de la icónica banda británica Coldplay.

En efecto, Gwyneth Paltrow recalcó que decidió seguir la misma línea que su madre, la actriz Blythe Danner, para poder pasar más tiempo con su familia, por lo que tuvo que rechazar importantes papeles en Hollywood con el fin de disfrutar su papel de madre.

“Es curioso, porque en aquel momento a mí no me pareció un sacrifico (…) Pero la verdad, lo miro desde el punto de vista cultural, pienso que, si la gente supiera que no hice esta o aquella película, se quedarían bastante sorprendidos”, dijo la actriz en una entrevista pregrabada con la periodista Zanna Roberts Rassi para el mencionado programa.

Gwyneth Paltrow ganó el Oscar a Mejor actriz por su papel de Viola de Lesseps en la película 'Shakespeare apasionado'.Fuente: Miramax

Gwyneth Paltrow se alejó de la actuación tras nacimiento de su hija

En noviembre de 2023, Gwyneth Paltrow confesó, durante una entrevista para la revista People, que su alejamiento de la industria del cine comenzó cuando dio a luz a su primera hija Apple en mayo de 2004 y que es por ello por lo que, desde ese año, dejó los roles protagónicos para concentrarse en roles más secundarios.

“Bueno, es un poco irónico porque realmente me alejé de la actuación cuando nació Apple. La última vez que estuve en todas las escenas de una película fue cuando estuve embarazada de ella (…) Cuando la tuve, todo se redefinió para mí y pensé: ‘No estoy segura de querer hacer esto como carrera’. Definitivamente no quiero ausentarme durante meses”, manifestó.

No obstante, a pesar de dedicarse más a su compañía de belleza Goop en los últimos años, no descarta regresar a la actuación en futuros proyectos en el cine.

Desde el 2008 hasta el 2013, Gwyneth Paltrow se desempeñó en el cine con su papel de Pepper Potts, la novia de Tony Stark en la trilogía de Iron Man con Robert Downey Jr. como el superhéroe robótico. Del mismo modo, estuvo también en: Spider Man: de regreso a casa, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

