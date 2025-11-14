Latin Grammy 2025: Bad Bunny conquista, Alejandro Sanz sorprende y Karol G brilla en la gran noche de la música latina

Bad Bunny arrasó con cinco premios, Alejandro Sanz dio la sorpresa al ganar Grabación del Año y Karol G triunfó en dos categorías, en una noche histórica para la música latina.

Si algo dejó clara la reciente entrega de los Latin Grammy 2025 es que Bad Bunny sigue en la cima. El artista puertorriqueño hizo historia este jueves al ganar por primera vez el premio a Álbum del Año por Debí tirar más fotos, en una gala donde Karol G se coronó con Canción del Año y Alejandro Sanz sorprendió al llevarse Grabación del Año.

El puertorriqueño, favorito absoluto con 12 nominaciones, cerró la noche con cinco gramófonos: Mejor Interpretación Urbana y Mejor Canción Urbana por DtMF, Mejor Interpretación de Reggaeton, Mejor Álbum de Música Urbana y el anhelado Álbum del Año.

“Este premio se lo quiero dedicar a todos los niños y jóvenes de Latinoamérica, especialmente a los de Puerto Rico. Nunca paren de soñar y de ser ustedes. No importa de dónde vengas: nunca olvides quién eres y hacia dónde vas”, expresó Bad Bunny al recibir su galardón principal.

Alejandro Sanz y Karol G también triunfan

Mientras el nombre de Bad Bunny resonaba durante la velada, Alejandro Sanz también tuvo una noche memorable. El español ganó primero el Latin Grammy a Mejor Álbum Pop Contemporáneo por ¿Y Ahora Qué?, pero el momento más sorprendente llegó cuando fue anunciado como ganador de Grabación del Año por Palmeras en el Jardín.

“Benito, te lo he robado, perdona”, bromeó Sanz desde el escenario del el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, aludiendo a Bad Bunny, quien también competía en esa categoría.

Karol G, otra de las favoritas de la velada, se llevó dos premios: Mejor Canción Tropical y Canción del Año por su éxito Si antes te hubiera conocido. “Estoy haciendo lo que hago porque lo amo, porque me gusta y porque nací para esto”, dijo emocionada durante su discurso.

CA7RIEL & Paco Amoroso y más sorpresas

Los argentinos CA7RIEL & Paco Amoroso, segundos en número de nominaciones con diez, también brillaron con fuerza al obtener cinco premios, entre ellos Mejor Canción Alternativa, Mejor Canción Pop y Mejor Álbum de Música Alternativa.

La mexicana Paloma Morphy conquistó el premio a Mejor Artista Nuevo, reconocimiento que aprovechó para animar a quienes aún temen compartir su trabajo: “Algún día puedes terminar en los Grammy”, dijo con una sonrisa.

La noche también fue especial para Aitana. La cantante y actriz española obtuvo el primer Latin Grammy de su carrera en la categoría de Mejor Diseño de Empaque por su álbum Cuarto Azul.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis