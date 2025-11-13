Latin Grammy 2025: Karol G emociona con poderoso discurso tras ganar Canción del Año por 'Si antes te hubiera conocido'

La cantante colombiana se fue triunfadora con dos de los tres gramófonos por los que competía y coronó la noche con un emotivo discurso al ganar por Si antes te hubiera conocido.

Karol G partía con tres nominaciones en esta edición de los Latin Grammy y no se fue con las manos vacías. La cantante colombiana se llevó los premios a Canción del Año y Mejor Canción Tropical por su éxito Si antes te hubiera conocido, y además dejó uno de los discursos más emotivos de la noche.

La artista subió al escenario con un deslumbrante vestido largo en tono blanco puro. La pieza destacaba por un escote que lucía hombro y cuello, además de detalles de pedrería plateada y cristales en el corpiño y la cintura que aportaban un brillo espectacular.

La artista también estaba nominada a Grabación del Año, pero ese gramófono finalmente fue para el español Alejandro Sanz por Palmeras en el jardín.

El mensaje de Karol G

“Quiero decir algo que estuve pensando todo el día con toda mi alma y con todo mi corazón”, dijo la cantante con el gramófono dorado en manos. “Voy a hablar de lo que ha pasado en mi vida con la llegada del éxito: pasan cosas muy bonitas, pero también llegan confusión y muchas dudas”.

Luego añadió: “Últimamente todo el mundo tiene una opinión; hay mucha gente profesional diciendo qué deben o no deben hacer los demás: qué les debe gustar, cómo deben vestirse. Y de cierta forma empecé a sentir que todo lo que estaba haciendo dejaba de estar bien, que estaba perdiendo mi magia, mi encanto”.

Karol cerró con un mensaje a sus seguidores: “Eso me pasó en una etapa rara de mi vida. Y lo único que quedó fue volver a la raíz: hago lo que hago porque lo amo, porque me gusta y porque nací para esto. Lo digo por todos los que piensan que no son buenos o lo suficientemente profesionales para hacer lo que quieren. Olvídense del ruido y de la calificación de otros. Cuando uno deja eso atrás, solo queda el amor y la pasión”.

Los protagonistas de los Latin Grammy 2025

Al igual que Karol G, Bad Bunny fue uno de los grandes nombres de la noche: se llevó cinco gramófonos, incluido Álbum del Año. CA7RIEL & Paco Amoroso también obtuvieron cinco premios; Natalia Lafourcade, tres; y Alejandro Sanz, dos.

“Amo la música, amo lo que hago”, dijo el Conejo Malo al recibir el último premio de la noche, por Debí tirar más fotos. “A todos los niños y jóvenes de Latinoamérica, especialmente a los de Puerto Rico: nunca paren de soñar ni de ser ustedes. No importa de dónde vengas, nunca olvides de dónde vienes”, expresó, tras recibir el galardón de manos de Maluma.

