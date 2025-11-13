Latin Grammy 2025: Bad Bunny recibe el primer gramófono de la noche de manos de Sergio Ramos

El Conejo Malo suma ya tres premios en los Latin Grammy 2025, pero este tuvo un brillo especial: lo recibió de manos del futbolista Sergio Ramos, quien debutó en la gala como presentador.

Bad Bunny llegaba como el gran favorito de la noche con 12 nominaciones, y no tardó en demostrar por qué. El artista puertorriqueño abrió la ceremonia de los Latin Grammy 2025 recibiendo el primer galardón de la velada de manos del futbolista Sergio Ramos, en una edición celebrada este jueves en Las Vegas.

Ramos hizo historia al convertirse en el primer jugador de la Liga MX en asistir a los premios de la Academia Latina de la Grabación. Desfiló por la alfombra roja con un traje negro de chaqueta cruzada, que llevó sin camisa, dejando parte del pecho al descubierto. Llegó acompañado de su esposa, la actriz y presentadora Pilar Rubio.

Bad Bunny se lleva el primer premio

“La música urbana es como el fútbol: está en todas partes”, dijo Ramos antes de anunciar a los nominados a Mejor Álbum de Música Urbana, categoría en la que Bad Bunny competía con Debí tirar más fotos. El puertorriqueño se impuso a Underwater (Fariana), Naiki (Nicki Nicole), MPC (Música Popular Carioca) (Papatinho) y Elyte (Yandel).

Con este reconocimiento, Bad Bunny se colocó desde temprano entre los protagonistas de la noche, acumulando tres Latin Grammy hasta ese momento, dos de ellos obtenidos en la ceremonia previa: Mejor Interpretación Urbana/Fusión (Debí tirar más fotos) y Mejor Interpretación Reggaetón (Voy a llevarte pa’ PR).

Bad Bunny, en la cima de su carrera

El artista llega a esta edición de los Latin Grammy en uno de los momentos más altos de su trayectoria. No solo lidera con 12 nominaciones, sino que también hará historia el próximo febrero al convertirse en el primer artista hispanohablante en encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl.

A esto se suman las siete nominaciones que obtuvo recientemente a los premios Grammy, que se celebrarán el 1 de febrero en Los Ángeles, gracias a Debí tirar más fotos, un álbum aclamado por la crítica que combina homenajes a Puerto Rico con reflexiones sobre los desafíos sociales que enfrenta la isla.

