Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Latin Grammy 2025: Bad Bunny recibe el primer gramófono de la noche de manos de Sergio Ramos

El futbolista español Sergio Ramos saluda al cantante puertorriqueño Bad Bunny en la entrega de los Latin Grammy 2025.
El futbolista español Sergio Ramos saluda al cantante puertorriqueño Bad Bunny en la entrega de los Latin Grammy 2025. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Octavio Guzmán
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

El Conejo Malo suma ya tres premios en los Latin Grammy 2025, pero este tuvo un brillo especial: lo recibió de manos del futbolista Sergio Ramos, quien debutó en la gala como presentador.

Bad Bunny llegaba como el gran favorito de la noche con 12 nominaciones, y no tardó en demostrar por qué. El artista puertorriqueño abrió la ceremonia de los Latin Grammy 2025 recibiendo el primer galardón de la velada de manos del futbolista Sergio Ramos, en una edición celebrada este jueves en Las Vegas.

Ramos hizo historia al convertirse en el primer jugador de la Liga MX en asistir a los premios de la Academia Latina de la Grabación. Desfiló por la alfombra roja con un traje negro de chaqueta cruzada, que llevó sin camisa, dejando parte del pecho al descubierto. Llegó acompañado de su esposa, la actriz y presentadora Pilar Rubio.

Participa

Bad Bunny se lleva el primer premio

“La música urbana es como el fútbol: está en todas partes”, dijo Ramos antes de anunciar a los nominados a Mejor Álbum de Música Urbana, categoría en la que Bad Bunny competía con Debí tirar más fotos. El puertorriqueño se impuso a Underwater (Fariana), Naiki (Nicki Nicole), MPC (Música Popular Carioca) (Papatinho) y Elyte (Yandel).

Con este reconocimiento, Bad Bunny se colocó desde temprano entre los protagonistas de la noche, acumulando tres Latin Grammy hasta ese momento, dos de ellos obtenidos en la ceremonia previa: Mejor Interpretación Urbana/Fusión (Debí tirar más fotos) y Mejor Interpretación Reggaetón (Voy a llevarte pa’ PR).

Bad Bunny, en la cima de su carrera

El artista llega a esta edición de los Latin Grammy en uno de los momentos más altos de su trayectoria. No solo lidera con 12 nominaciones, sino que también hará historia el próximo febrero al convertirse en el primer artista hispanohablante en encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl.

A esto se suman las siete nominaciones que obtuvo recientemente a los premios Grammy, que se celebrarán el 1 de febrero en Los Ángeles, gracias a Debí tirar más fotos, un álbum aclamado por la crítica que combina homenajes a Puerto Rico con reflexiones sobre los desafíos sociales que enfrenta la isla.

@.angel_omg Sérgio Ramos entregándole a Bad Bunny el Grammy a mejor álbum urbano #badbunny #sergioramos #fyp #grammys #viral ♬ sonido original - BadBo

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Entendí esa referencia

EER+ 08 El documental de Britney Spears

Diego y Lucía comentan "Britney vs Spears", el documental de la Princesa del Pop. ¿Qué pasó realmente con la superestrella de la música? ¿Es realmente bueno el documental? Te guste o no el pop, es imposible ser indiferente con respecto a esta historia.
Entendí esa referencia
Entendí esa referencia
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Latin Grammy 2025 Latin Grammy Bad Bunny Sergio Ramos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA