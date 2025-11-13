Latin Grammy 2025: Christian Nodal le arrebata el gramófono a su suegro Pepe Aguilar

El cantante mexicano ganó el Latin Grammy a Mejor Álbum Ranchero y sacó ventaja sobre su suegro Pepe Aguilar; la emotiva entrega contó con Ángela Aguilar a su lado y un abrazo familiar.

¿Todo queda en familia? Este jueves, Christian Nodal se impuso en los Latin Grammy 2025 al ganar el premio a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi, categoría en la que competía nada menos que con su suegro, el cantante Pepe Aguilar.

Horas antes, durante su paso por la alfombra roja, Aguilar —padre de Ángela Aguilar— había dicho a las cámaras de Univisión: "Yo a mi yerno lo quiero muchísimo, la verdad es un tipazo". Y añadió: "Sinceramente me ha ganado y nos ha ganado a toda la familia".

El intérprete incluso deseó públicamente que Nodal ganara: "Es un ser muy cariñoso, muy lindo, muy respetuoso, y ojalá, ojalá que se lo gane. Yo ya tengo muchos… Me daría mucho gusto, te lo juro por mis padres que están en el cielo, y se queda en familia".

Finalmente, Aguilar no se equivocó. Nodal se llevó el gramófono dorado, el séptimo de su carrera, por el disco ¿Quién + Como Yo?. Se impuso a Mi suerte es ser mexicano, de Pepe Aguilar, y a Alma de reyna 30 aniversario, de Mariachi Reyna de Los Ángeles.

"Gracias de todo corazón a mi familia"

Nodal asistió a los Latin Grammy con un traje de sastrería en tono gris claro, de corte clásico, acompañado de un chaleco y camisa negra, además de sus infaltables gafas de sol. Ángela Aguilar, por su parte, llamó la atención con un vestido largo y fluido en un intenso color mostaza satinado, con escote halter y espalda descubierta.

"Muchísimas gracias de todo corazón a mi familia y amigos, al equipo que me aguanta todos los tequilas y todos los cigarros. Gracias, significa mucho para mí. Es un orgullo, un honor. ¡Arriba Caborca, Sonora, y arriba la raza latina!", expresó Nodal al recibir el premio, mientras Ángela lo observaba sonriente entre el público.

