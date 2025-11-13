Últimas Noticias
"Los amo": Nicole Zignago anuncia nueva canción tras no conseguir el Latin Grammy 2025

Nicole Zignago anunció un nuevo tema musical tras no conseguir el Latin Grammy 2025.
Nicole Zignago anunció un nuevo tema musical tras no conseguir el Latin Grammy 2025.
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Latin Grammy 2025. Nicole Zignago estuvo nominada en la categoría Mejor Canción Pop con su canción Te quiero. No obstante, el premio fue para la banda CA7RIEL & Paco Amoroso.

Nicole Zignago no pudo conseguir el Latin Grammy 2025. La cantante peruana estuvo nominada en la categoría Mejor Canción Pop con su tema Te quiero. La hija de Gian Marco compitió con: CA7RIEL & Paco Amoroso (El día del amigo), Andrés Cepeda (Bogotá), Yami Safdie & Camilo (Querida yo) y Shakira (Soltera).

La compositora de 29 años fue nominada nuevamente en la última edición de los Latin Grammy llevada a cabo en una ceremonia este jueves 13 de noviembre en el Michelob ULTRA Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

Sin embargo, la categoría fue otorgada finalmente al grupo CA7RIEL & Paco Amoroso con su canción El día del amigo. Previamente, Nicole Zignago mostró su entusiasmo por ser otra vez parte en las nominaciones en los Latin Grammy.

“Esta nominación me tiene muy feliz y emocionada por el reconocimiento de los colegas y de la Academia. Siempre es bonito ser reconocida de corazón y espero tener la gasolina para seguir haciendo las cosas bien”, declaró la artista en una entrevista a la revista Vogue México.

Días atrás, Nicole compartió fotos en su cuenta de Instagram donde se le ve en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025. “Perú en los Latin Grammys”, escribió.

Nicole Zignago es hija del reconocido cantante peruano Gian Marco.
Nicole Zignago es hija del reconocido cantante peruano Gian Marco.

Nicole Zignago anuncia nueva canción tras no conseguir el Latin Grammy

Nicole Zignago dio un sorpresivo anuncio tras no conseguir la categoría Mejor Canción Pop en los Latin Grammy 2025.

Por medio de su cuenta de Instagram, la cantautora nacional, quien radica en Miami, anunció este jueves su nueva canción Feliz por ti. Eso no es todo. Nicole también puso como fecha de lanzamiento de su tema para el 4 de diciembre de 2025.

En el post, Nicole Zignago aparece recostado en un sillón. Ella luce un short oscuro con pantaletas rojas y una blusa playera blanca. En la imagen, se ve su rostro inclinado mirando hacia la cámara mostrando lo que sería la portada de este nuevo tema. “Los amo”, escribió.

Nicole Zignago fue nominada hasta en cuatro ocasiones a los Latin Grammy. Por el momento, no ha conseguido ningún premio.

Su primera nominación fue en 2022, donde compitió en la categoría Mejor nuevo artista con: Angela Álvarez, Sofía Campos, Cande y Paulo, Clarissa, Silvana Estrada, Pol Granch, Nabález Tiare, Vale y Yahritza y Su Esencia.

Gian Marco y Nicole Zignago se quedaron sin galardones en los Latin Grammy 2024

Gian Marco y Nicole Zignago estuvieron nominados en los Latin Grammy 2024, pero desafortunadamente ninguno de los dos pudo alzar el ansiado gramófono.

Padre e hija, quienes habían sido destacados por su trabajo musical en diversas categorías, no lograron obtener el premio en representación del Perú.

El intérprete de Te mentiría competía en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional con su disco Aún me sigo encontrando. Además, fue nominado a Canción del Año, pero el premio en la primera categoría fue para la puertorriqueña Kany García, mientras que en la segunda, el uruguayo Jorge Drexler logró llevarse la distinción.

"Gracias Latin Grammy por haberme considerado en dos categorías tan importantes en esta edición por sus 25 Años. Me siento orgulloso de este álbum lleno de vida y que me he enseñado tanto.Gracias a todo el público por seguir estando en el camino.Nada detiene el paso…el destino de una canción siempre será la gente.¡Seguimos y seguiremos haciendo más música! Hasta una próxima oportunidad", escribió el peruano en sus redes sociales.

Latin Grammy 2025 Nicole Zignago

