"Los amo": Nicole Zignago anuncia nueva canción tras no conseguir el Latin Grammy 2025

Nicole Zignago no pudo conseguir el Latin Grammy 2025. La cantante peruana estuvo nominada en la categoría Mejor Canción Pop con su tema Te quiero. La hija de Gian Marco compitió con: CA7RIEL & Paco Amoroso (El día del amigo), Andrés Cepeda (Bogotá), Yami Safdie & Camilo (Querida yo) y Shakira (Soltera).

La compositora de 29 años fue nominada nuevamente en la última edición de los Latin Grammy llevada a cabo en una ceremonia este jueves 13 de noviembre en el Michelob ULTRA Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

Sin embargo, la categoría fue otorgada finalmente al grupo CA7RIEL & Paco Amoroso con su canción El día del amigo. Previamente, Nicole Zignago mostró su entusiasmo por ser otra vez parte en las nominaciones en los Latin Grammy.

“Esta nominación me tiene muy feliz y emocionada por el reconocimiento de los colegas y de la Academia. Siempre es bonito ser reconocida de corazón y espero tener la gasolina para seguir haciendo las cosas bien”, declaró la artista en una entrevista a la revista Vogue México.

Días atrás, Nicole compartió fotos en su cuenta de Instagram donde se le ve en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025. “Perú en los Latin Grammys”, escribió.