"Los amo": Nicole Zignago anuncia nueva canción tras no conseguir el Latin Grammy 2025

Nicole Zignago es hija del reconocido cantante peruano Gian Marco. |
Fuente: Instagram (nic_)
Nicole Zignago anuncia nueva canción tras no conseguir el Latin Grammy
Nicole Zignago dio un sorpresivo anuncio tras no conseguir la categoría Mejor Canción Pop en los Latin Grammy 2025.
Por medio de su cuenta de Instagram, la cantautora nacional, quien radica en Miami, anunció este jueves su nueva canción Feliz por ti. Eso no es todo. Nicole también puso como fecha de lanzamiento de su tema para el 4 de diciembre de 2025.
En el post, Nicole Zignago aparece recostado en un sillón. Ella luce un short oscuro con pantaletas rojas y una blusa playera blanca. En la imagen, se ve su rostro inclinado mirando hacia la cámara mostrando lo que sería la portada de este nuevo tema. “Los amo”, escribió.
Nicole Zignago fue nominada hasta en cuatro ocasiones a los Latin Grammy. Por el momento, no ha conseguido ningún premio.
Su primera nominación fue en 2022, donde compitió en la categoría Mejor nuevo artista con: Angela Álvarez, Sofía Campos, Cande y Paulo, Clarissa, Silvana Estrada, Pol Granch, Nabález Tiare, Vale y Yahritza y Su Esencia.
Gian Marco y Nicole Zignago se quedaron sin galardones en los Latin Grammy 2024
Gian Marco y Nicole Zignago estuvieron nominados en los Latin Grammy 2024, pero desafortunadamente ninguno de los dos pudo alzar el ansiado gramófono.
Padre e hija, quienes habían sido destacados por su trabajo musical en diversas categorías, no lograron obtener el premio en representación del Perú.
El intérprete de Te mentiría competía en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional con su disco Aún me sigo encontrando. Además, fue nominado a Canción del Año, pero el premio en la primera categoría fue para la puertorriqueña Kany García, mientras que en la segunda, el uruguayo Jorge Drexler logró llevarse la distinción.
"Gracias Latin Grammy por haberme considerado en dos categorías tan importantes en esta edición por sus 25 Años. Me siento orgulloso de este álbum lleno de vida y que me he enseñado tanto.Gracias a todo el público por seguir estando en el camino.Nada detiene el paso…el destino de una canción siempre será la gente.¡Seguimos y seguiremos haciendo más música! Hasta una próxima oportunidad", escribió el peruano en sus redes sociales.