Liam Payne asistió al concierto de Paul McCartney, en Buenos Aires, antes de fallecer

Liam Payne dejó en shock a la industria musical tras confirmarse su deceso este miércoles 16 de octubre. El cantante y exintegrante de One Direction fue encontrado sin vida tras caer del tercer piso de un exclusivo hotel en Buenos Aires, Argentina, según informaron las agencias internacionales y medios argentinos desde el lugar.

Antes de fallecer, el artista británico de 31 años difundió diversos momentos de su estadía en Argentina como el reencuentro con su amigo y excompañero Niall Horan, quien brindó un concierto en el Movistar Arena el último 2 de octubre. No obstante, también se conoció que Payne asistió al recital del legendario Paul McCartney tres días después.

En varios videos —y fotos— difundidos en su cuenta oficial de Snapchat, se pudo ver a Liam Payne disfrutando de la previa del concierto del exmiembro de The Beatles, quien estuvo cantando sus clásicos temas en el estadio Monumental de River Plate en la capital argentina.

“Kate me tomó esta hermosa foto camino al concierto de Paul McCartney”, escribió Payne, confirmando que fue junto a su novia Kate Cassidy al concierto de uno de los históricos músicos británicos. En ese sentido, en los videos se vio al mismo McCartney tocando su guitarra y cantando ante el público argentino. “Espectáculo increíble”, señaló Liam Payne en su post.

¿Cómo murió Liam Payne, el exvocalista de One Direction?

Liam Payne murió este miércoles 16 de octubre al caer desde el tercer piso de un hotel en el barrio de Palermo, en Buenos Aires (Argentina), informaron fuentes oficiales.

"Liam James Payne, compositor y guitarrista, exmiembro de la banda One Direction, falleció hoy al caer desde el tercer piso de un hotel en Palermo", señaló la policía en un comunicado difundido por AFP.

De acuerdo con varios reportes, el hecho ocurrió en el Hotel Casa Sur, ubicado en la calle Costa Rica 6032, en horas de la tarde. Según el reporte policial, el personal de la Comisaría 14B acudió al lugar tras recibir un llamado al 911 que informaba sobre "un hombre agresivo que podría estar bajo los efectos de drogas o alcohol". Al llegar, los agentes encontraron a Payne gravemente herido tras haber caído desde una ventana.

El músico tenía "lesiones gravísimas incompatibles con la vida producto de su caída; o sea, que tuvimos que constatar fallecimiento, no hubo posibilidad de reanimación", dijo en declaraciones al canal Todo Noticias el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Alberto Crescenti.

¿Quién es Liam Payne?

Liam James Payne, o Liam Payne, es conocido por ser uno de los cinco miembros fundadores de One Direction. Había seguido una carrera como solista tras la disolución de One Direction en 2016.

Al principio, no aspiraba ser cantante, sino corredor olímpico. Sin embargo, decidió ser artista luego de que se descubriese su talento en su escuela y que fuese rechazado para formar parte de un equipo olímpico.

En su carrera con One Direction, compuso temas como Taken, Everything About You, Same Mistakes, Last First Kiss, Back For You y Summer Love, pertenecientes a los álbumes Up All Night y Take Me Home.

