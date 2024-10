"Estoy feliz de poder verte": Liam Payne y su mensaje tras juntarse con Niall Horan días antes de su muerte

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Liam Payne estuvo reunido con su amigo Niall Horan pocos días antes de su muerte. Por medio de su cuenta oficial de Snapchat, el cantante británico de 31 años compartió videos y fotos yendo al concierto de Horan, su excompañero en la icónica boyband One Direction realizado en el Movistar Arena en Buenos Aires, Argentina, el último miércoles 2 de octubre.

“Listo para ver a Niall (Horan) actuar”, escribió el propio Payne en un video previo al concierto de su amigo y excompañero musical. En el breve registro audiovisual, se ve al cantante posando junto a su novia Kate Cassidy en una de las tribunas del estadio en la capital argentina.

En otro video, Liam Payne se muestra bailando al ritmo de las canciones de Niall Horan junto con Kate. Del mismo modo, el fallecido vocalista británico aplaude y señala desde las gradas a su amigo demostrando que aún mantienen una amistad. “Estoy tan feliz de poder ver a Niall en concierto”, sostuvo.

“Qué hermoso espectáculo”, señaló en otra publicación donde luce dentro de su auto con una chaqueta negra y un polo blanco.

Finalmente, Payne sorprendió a todos sus seguidores al llegar caminando al backstage del propio Horan para tomarse una foto con él. Ambos lucen muy felices y sonrientes de verse. “Reunidos”, escribió Liam en la foto con Horan difundido en Snapchat.

Liam Payne acudió al concierto de Niall Horan con su novia Kate Cassidy antes de su deceso.Fuente: Snapchat (@liampayne)

¿Cómo murió Liam Payne, el exvocalista de One Direction?

Liam Payne murió este miércoles 16 de octubre al caer desde el tercer piso de un hotel en el barrio de Palermo, en Buenos Aires (Argentina), informaron fuentes oficiales.

"Liam James Payne, compositor y guitarrista, exmiembro de la banda One Direction, falleció hoy al caer desde el tercer piso de un hotel en Palermo", señaló la policía en un comunicado difundido por AFP.

De acuerdo con varios reportes, el hecho ocurrió en el Hotel Casa Sur, ubicado en la calle Costa Rica 6032, en horas de la tarde. Según el reporte policial, el personal de la Comisaría 14B acudió al lugar tras recibir un llamado al 911 que informaba sobre "un hombre agresivo que podría estar bajo los efectos de drogas o alcohol". Al llegar, los agentes encontraron a Payne gravemente herido tras haber caído desde una ventana.

El músico tenía "lesiones gravísimas incompatibles con la vida producto de su caída, o sea que tuvimos que constatar fallecimiento, no hubo posibilidad de reanimación", dijo en declaraciones al canal Todo Noticias el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Alberto Crescenti.



Louis Tomlinson, Liam Payne, Harry Styles y Niall Horan conformaron el grupo One Direction. | Fuente: Instagram (onedirection)

¿Quién es Liam Payne?

Liam James Payne, o Liam Payne, es conocido por ser uno de los cinco miembros fundadores de One Direction. Había seguido una carrera como solista tras la disolución de One Direction en 2016.

Al principio, no aspiraba ser cantante, sino corredor olímpico. Sin embargo, decidió ser artista luego de que se descubriese su talento en su escuela y que fuese rechazado para formar parte de un equipo olímpico.

En su carrera con One Direction, compuso temas como Taken, Everything About You, Same Mistakes, Last First Kiss, Back For You y Summer Love, pertenecientes a los álbumes Up All Night y Take Me Home.

Liam Payne y Niall Horan posan juntos tras concierto en Buenos Aires, Argentina.Fuente: Snapchat (@liampayne)

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis