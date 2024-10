"Hermoso día en Argentina": los últimos videos y fotos que compartió Liam Payne en Buenos Aires

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Liam Payne conmocionó al mundo con su inesperada muerte este miércoles 16 de octubre. De acuerdo con reportes de agencias internacionales, el exintegrante de One Direction cayó del tercer piso de un exclusivo hotel en Buenos Aires, lo que provocó su deceso inmediato.

Antes de morir, el cantante y músico británico de 31 años compartió diversos videos y fotos de su estadía en Argentina mostrándose activo en sus redes sociales dando a conocer sus actividades a todos sus seguidores hasta el último día de su vida.

En el video se pudo ver a Liam Payne usando un polo azul y mostrando a su novia Kate Cassidy tomando café dentro de una sala.

“Buenos días a todos. Les dejo un pequeño video de mí. Es la mala educación de poner gorra en la mesa. Un hermoso día aquí en Argentina (…) Es la 1 p. m. pero igual estamos disfrutando del café y el desayuno, aunque hoy es como la 1 p. m.”, expresó Payne en un video difundido en su cuenta de Snapchat.

Liam Payne contó que iba a montar caballo y mostró su gusto por el arte

En otro momento, el propio Liam Payne cuenta que saldrá a cabalgar caballo para practicar polo, deporte que suele hacer, pero que, según confiesa, no de manera profesional como quisiera.

“Hoy vamos a cabalgar. Vamos a montar algunos caballos. Creo que voy a jugar al polo de nuevo. Esto me va a dejar fuera de acción durante seis semanas. Honestamente, el polo es lo que más he hecho en cuanto a deportes. No es que lo esté haciendo profesionalmente, por cierto, pero tengo que tomarlo en serio”, sostuvo.

Por otro lado, Payne expresó su gusto por el arte mostrando pinturas que le gustaron en el hotel en Argentina. “De vez en cuando pinto. Me gusta hacer arte. Todavía no encontré un arte que me haya enamorado, excepto esta pintura”, precisó.

“No sé, siento que la luz es increíble. Es como si estuviera tomada desde el lado equivocado. Si la miras como una foto se ve a contraluz. Envidio cosas como estas hablando de pintura. Es realmente hermosa”, agregó.

Liam Payne difundió video y foto junto a su novia Kate Cassidy

Las últimas fotos de Liam Payne muestran al cantante jugando con un pequeño perro que sería su mascota. “Apagado como una luz”, escribió el músico con un emoticono de una cara de risa sobre la foto del can echado en un sofá.

De igual manera, compartió un video junto a su novia la influencer Kate Cassidy. “Tiempo de calidad”, es la frase que acompaña el video donde ambos hacen muecas y gestos cómplices.

Liam Payne publicó una última foto en Snapchat minutos antes de conocerse su deceso en Buenos Aires. En la imagen, tomada frente a un espejo, aparece Payne junto a Kate Cassidy posando en ropa de baño.

