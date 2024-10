Robert Smith pone fecha de despedida a The Cure: "Si llego hasta ahí, ya está"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El líder de The Cure, Robert Smith, reveló que ya tiene en mente una fecha para el final de la banda británica. En una entrevista publicada en el sitio web oficial del grupo, el cantante señaló que el cierre de esta historia musical podría llegar cuando la agrupación celebre los 50 años de su álbum debut, Three Imaginary Boys.

La banda sigue activa hasta ese momento, especialmente tras el lanzamiento de su esperado nuevo disco Songs of a Lost World.

Smith explicó que después de la publicación del álbum, la banda retomará las giras en vivo a partir del 2025. "Vamos a tocar con bastante regularidad hasta que cumplamos 50 años", comentó, agregando que ya hay planes para conmemorar el medio siglo de trayectoria con un documental.

"Cumplo 70 años en 2029, y es el 50 aniversario del primer álbum de Cure. Si llego hasta ahí, ya está. Mientras tanto, me gustaría incluir los conciertos en el plan general de lo que vamos a hacer. Me encantan; los últimos 10 años tocando en conciertos han sido los mejores 10 años de estar en la banda", sostuvo el artista.

Además, Smith adelantó que ya está trabajando en un nuevo álbum, sucesor de Songs of a Lost World, que estaría casi terminado.

The Cure lanza Alone, su primera canción en 16 años

Hace un par de semanas, The Cure lanzó Alone (Solo), su primera canción en 16 años, y anunció un nuevo álbum, que llevará por título Songs of A Lost World (Canciones de un mundo perdido) que saldrá a la venta el 1 de noviembre.

"Este es el final de cada canción que cantamos. El fuego se redujo a cenizas y las estrellas se apagaron con lágrimas", dicen los de Crowley en el inicio de este nuevo tema inédito, de casi 7 minutos de duración y con gran presencia instrumental.

Una estética en escala de grises, con la escultura 'Bagatelle' de Janez Pirnat (1975) como protagonista, acompaña al conjunto integrado por Robert Smith, Simon Gallup, Jason Cooper, Roger O´Donnell y Reeves Gabrels en 'Songs of A Lost World', el que será su decimocuarto álbum de estudio y el primero desde '4:13 Dream' (2008).

Según publica la banda en su página web, la composición, producción, mezcla y los arreglos del nuevo álbum corren a cargo de Robert Smith junto a Paul Corkett, y fue grabado en los estudios Rockfield en Gales.

El anuncio de este nuevo disco sucede pocos días después de que se diese a conocer que el teclista de The Cure, Roger O´Donnell, revelase que había sido diagnosticado con una forma agresiva de cáncer sanguíneo, una enfermedad que también sufrió el excomponente de la banda Andy Anderson, fallecido en 2019.

