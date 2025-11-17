Estrella de 'X-Men' y 'Ray Donovan' fue hospitalizada en Nueva York tras problemas de salud

El actor estadounidense Liev Schreiber estuvo hospitalizado en un centro médico en Nueva York donde se le realizaron “una serie de pruebas” tras presentar problemas de salud que lo aquejaron el último fin de semana, informó TMZ.

De igual manera, fuentes del citado medio precisaron que la estrella de la serie televisiva Ray Donovan “tuvo un fuerte dolor de cabeza el domingo 16 de noviembre por lo que llamó a un médico, quien le recomendó ir inmediatamente al hospital”.

De igual manera, el portal especializado en celebridades precisa que Liev Schreiber, quien se hizo famoso por su papel de Dientes de Sable en la película X-Men orígenes: Wolverine (2009) actuando al lado de Hugh Jackman, pasó la noche del domingo en el hospital de Nueva York donde se le hicieron las pruebas correspondientes.

“No está claro qué le pasa a Liev Schreiber —nuestras fuentes dicen que los médicos desconocen la naturaleza del problema—, pero nos han dicho que puede hablar y caminar sin problemas y que tiene pleno uso de sus extremidades”, expresó TMZ.

En ese sentido, el representante del también actor de Scream, Asteroid City y En primera plana recalcó que Liev acudió al hospital “por precaución”. “El ingresó para hacerse pruebas y, desde esta tarde, ha recibido autorización para regresar al trabajo”, sostuvo.