Estrella de 'X-Men' y 'Ray Donovan' fue hospitalizada en Nueva York tras problemas de salud

El actor Liev Schreiber estuvo hospitalizado en Nueva York, reportó TMZ.
El actor Liev Schreiber estuvo hospitalizado en Nueva York, reportó TMZ.
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

El actor Liev Schreiber ingresó el último domingo 16 de noviembre a un hospital de Nueva York donde se le realizaron "una serie de pruebas" tras tener dolor de cabeza.

El actor estadounidense Liev Schreiber estuvo hospitalizado en un centro médico en Nueva York donde se le realizaron “una serie de pruebas” tras presentar problemas de salud que lo aquejaron el último fin de semana, informó TMZ.

De igual manera, fuentes del citado medio precisaron que la estrella de la serie televisiva Ray Donovan “tuvo un fuerte dolor de cabeza el domingo 16 de noviembre por lo que llamó a un médico, quien le recomendó ir inmediatamente al hospital”.

De igual manera, el portal especializado en celebridades precisa que Liev Schreiber, quien se hizo famoso por su papel de Dientes de Sable en la película X-Men orígenes: Wolverine (2009) actuando al lado de Hugh Jackman, pasó la noche del domingo en el hospital de Nueva York donde se le hicieron las pruebas correspondientes.

“No está claro qué le pasa a Liev Schreiber —nuestras fuentes dicen que los médicos desconocen la naturaleza del problema—, pero nos han dicho que puede hablar y caminar sin problemas y que tiene pleno uso de sus extremidades”, expresó TMZ.

En ese sentido, el representante del también actor de Scream, Asteroid City y En primera plana recalcó que Liev acudió al hospital “por precaución”. “El ingresó para hacerse pruebas y, desde esta tarde, ha recibido autorización para regresar al trabajo”, sostuvo.

Liev Schreiber saltó a la fama con su papel de Dientes de Sable en X-Men orígenes: Wolverine.
Liev Schreiber saltó a la fama con su papel de Dientes de Sable en X-Men orígenes: Wolverine.

Liev Schreiber habló por primera vez de Kai, su hija trans

Liev Schreiber expresó públicamente su orgullo por Kai, su hija de 16 años fruto de su relación con la actriz Naomi Watts, a quien describió como “una luchadora” por su valentía al vivir abiertamente su identidad como mujer trans.

Durante una entrevista con Variety en mayo de este año, previa a una gala benéfica del Centro Ali Forney -organización que apoya a jóvenes LGBTQIA+ sin hojar-, Liev compartió cómo fue el proceso familiar al adoptar los pronombres femeninos a pedido de su hija.

"Kai siempre fue quien Kai es”, comentó Schreiber, de 57 años, al recordar con naturalidad el momento en que su hija les pidió que comenzaran a usar "ella". “No nos pareció gran cosa, porque Kai había sido femenina durante toda su vida”, explicó.

El actor también reflexionó sobre la experiencia de ser padre de una adolescente trans y brindó un mensaje empático para otros padres en situaciones similares: “Los adolescentes son difíciles. No importa si son trans o no (…) pero una adolescente trans es una adolescente. Y Kai es tan luchadora y franca como cualquiera”, sostuvo.

Desde el 2013, el actor Liev Schreiber protagoniza la serie de televisión Ray Donovan.
Desde el 2013, el actor Liev Schreiber protagoniza la serie de televisión Ray Donovan.

¿Quién es Liev Schreiber?

Isaac Liev Schreiber es un actor, director, guionista y productor estadounidense de ascendencia alemana y judía. Su debut en el cine fue en la película Un día de locos, en 1994.

Los años siguientes, Schreiber formó parte de reconocidos largometrajes como la trilogía de Scream, y las películas: Ramson, Hamlet, El Huracán, Kate y Leopold, The Manchurian Candidate, La profecía, El velo pintado, entre otros.

Su fama creció luego de interpretar al villano Dientes de Sable en la película X-Men orígenes: Wolverine (2009) actuando al lado de Hugh Jackman y Ryan Reynolds.

En 2010, coprotagonizó la película Salt junto con Angelina Jolie, y desde 2013 protagoniza la serie de televisión Ray Donovan, teniendo un gran éxito con más de siete temporadas y una película.

Fue nominado por cinco años seguidos a los premios Emmy por su papel de Raymond ‘Ray’ Donovan y ganó el premio a Mejor actor de reparto en los Premios del Sindicato de Actores ((SAG) por el filme de drama, En primera plana.

