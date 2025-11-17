Fan australiano que agarró y asustó a Ariana Grande en Singapur estará nueve días en la cárcel

El fanático que agarró y asustó a la actriz Ariana Grande durante la alfombra amarilla de Wicked: For Good, en Singapur, realizada la semana pasada, fue sentenciado a nueve días de cárcel, informó la BBC en un reciente reporte.

El citado medio señaló que el ciudadano australiano Johnson Wen fue condenado por un tribunal de Singapur que lo encontró culpable de los delitos de alteración del orden público luego de que corriera hacia la artista estadounidense para tocarle el brazo de manera brusca mientras caminaba de la mano junto a sus compañeros de reparto: Cynthia Erivo, Michelle Yeoh y Jeff Goldblum.

“El tribunal escuchó que había intentado irrumpir en el estreno en dos ocasiones, incluyendo un intento después de que corriera hacia Ariana Grande”, sostuvo el portal internacional este lunes señalando que el propio Wen aseguró al juez que “no lo volvería a hacer”.

Cabe resaltar que diversos fanáticos expresaron su claro rechazo ante el accionar de Johnson Wen, de 26 años, en perjuicio de Ariana Grande, quien se vio claramente afectada por lo sucedido siendo protegida por su compañera Cynthia Erivo.

Este lunes, Grande estuvo presente en la alfombra roja de los Governors Awards 2025 luciendo un vestido rosa. No obstante, la actriz no se pronunció sobre lo sucedido en Singapur.