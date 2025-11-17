Últimas Noticias
Fan australiano que agarró y asustó a Ariana Grande en Singapur estará nueve días en la cárcel

Fanático que se abalanzó sobre Ariana Grande es sentenciado a nueve días de cárcel.
Fanático que se abalanzó sobre Ariana Grande es sentenciado a nueve días de cárcel. | Fuente: Instagram (arianagrande)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Un tribunal de Singapur condenó a Johnson Wen por alterar el orden público luego de abalanzarse sobre Ariana Grande durante el Avant Premier de 'Wicked: For Good' en Singapur.

El fanático que agarró y asustó a la actriz Ariana Grande durante la alfombra amarilla de Wicked: For Good, en Singapur, realizada la semana pasada, fue sentenciado a nueve días de cárcel, informó la BBC en un reciente reporte.

El citado medio señaló que el ciudadano australiano Johnson Wen fue condenado por un tribunal de Singapur que lo encontró culpable de los delitos de alteración del orden público luego de que corriera hacia la artista estadounidense para tocarle el brazo de manera brusca mientras caminaba de la mano junto a sus compañeros de reparto: Cynthia Erivo, Michelle Yeoh y Jeff Goldblum.

“El tribunal escuchó que había intentado irrumpir en el estreno en dos ocasiones, incluyendo un intento después de que corriera hacia Ariana Grande”, sostuvo el portal internacional este lunes señalando que el propio Wen aseguró al juez que “no lo volvería a hacer”.

Cabe resaltar que diversos fanáticos expresaron su claro rechazo ante el accionar de Johnson Wen, de 26 años, en perjuicio de Ariana Grande, quien se vio claramente afectada por lo sucedido siendo protegida por su compañera Cynthia Erivo.

Este lunes, Grande estuvo presente en la alfombra roja de los Governors Awards 2025 luciendo un vestido rosa. No obstante, la actriz no se pronunció sobre lo sucedido en Singapur.

Cynthia Erivo protegió a Ariana Grande tras la agresión del australiano Johnson Wen.
Cynthia Erivo protegió a Ariana Grande tras la agresión del australiano Johnson Wen. | Fuente: Instagram (wickedmovie)

Johnson Wen también acosó a Katy Perry, The Weeknd, entre otras celebridades

Johnson Wen ya cuenta con antecedentes de acoso a celebridades. En su cuenta oficial de Instagram el joven tiene el sobrenombre de 'El troll más odiado', donde se ven varios videos irrumpiendo en distintos eventos en Australia.

El más llamativo es uno durante el concierto de Katy Perry en Sídney en junio de este 2025. En las imágenes se ve a Johnson subiendo al escenario y abrazando el hombro a la cantante, quien se da un giro para salir del incómodo momento.

Eso no es todo. En agosto de este año, el mismo Johnson Wen se subió al escenario donde estaba actuando el cantante The Weeknd en Australia. En el video se ve al músico asustarse luego de ver cómo el joven es llevado por los miembros de seguridad.

En diciembre del año pasado, el australiano intentó interrumpir en el concierto del dúo de disc jockeys neoyorkino The Chainsmokers. Sin embargo, un guardaespaldas decidió agarrarle de la pierna para sacarlo antes de que pueda tocar a los artistas.

En otras imágenes también se puede ver al hombre haciendo videos dentro del metro con trajes extravagantes. Otras publicaciones muestran cómo el mismo joven interrumpe en diversos campos deportivos de beisbol, siendo retenido por las personas de seguridad.

¿Qué le pasó a Ariana Grande en el estreno de Wicked: For Good?

Ariana Grande estaba desfilando durante la alfombra amarilla para el Avant premier de la película Wicked: For Good en Universal Studios Singapore.

Grande iba de la mano con Cynthia Erivo, Michelle Yeoh y Jeff Goldblum. Todo parecía ir con normalidad hasta que un hombre logró esquivar al equipo de seguridad y fue directamente donde la cantante tratando de abrazarla y tomarla de los hombros.

Enseguida, su compañera de reparto, Cynthia Erivo, forcejeó con el agresor para alejarlo de Ariana, quien se vio claramente afectada mientras era abrazada por Erivo. "Ariana, ¿estás bien?", le preguntaron los fans alrededor. El momento se hizo viral en redes sociales provocando la indignación de los usuarios.

Cabe resaltar que Johnson Wen, conocido en redes sociales como Pyjama Man, compartió el video en su cuenta de IG y escribió en la descripción: “Querida Ariana Grande, gracias por dejarme saltar en la alfombra amarilla contigo”.

