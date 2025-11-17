Tom Cruise recibe su primer Oscar y emociona con poderoso discurso: “Hacer películas no es lo que hago, es lo que soy”

Tom Cruise recibió este domingo su primer Oscar, un premio honorífico entregado en los Governors Awards, y afirmó que seguirá defendiendo el cine y apoyando nuevas voces en la industria.

Tras una ovación de varios minutos y rodeado de estrellas de Hollywood, Tom Cruise recibió el Oscar Honorífico que marca la primera estatuilla de su carrera en más de cuatro décadas. El actor estadounidense agradeció a quienes han acompañado su trayectoria y aseguró que continuará promoviendo el cine “ojalá sin muchos más huesos rotos”.

En 45 años de carrera, Cruise ha obtenido cuatro nominaciones al Premio Oscar —tres como actor por Nacido el 4 de julio (1989), Jerry Maguire (1996) y Magnolia (1999), y una como productor por Top Gun: Maverick (2022)—, pero nunca había ganado una estatuilla competitiva pese a ser uno de los actores más reconocidos de la industria.

El premio le fue entregado durante la gala de los Governors Awards por el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, con quien actualmente trabaja en una nueva película aún sin título. En la ceremonia estuvieron presentes Steven Spielberg, Leonardo DiCaprio, Hugh Jackman, Octavia Spencer y Elle Fanning, entre otros.

“Escribir un discurso de cuatro minutos para celebrar los 45 años de carrera de Tom Cruise es lo que en esta ciudad se conoce como Misión imposible”, bromeó Iñárritu al presentarlo. Luego lo definió como “la estrella más grande del mundo”. Cruise, por su parte, destacó que el trabajo del director es “hermoso, veraz y profundamente humano”.

Los homenajeados en los Governors Awards

Ya en el estrado, Tom Cruise aprovechó para felicitar a los otros homenajeados de la noche: el diseñador de producción Wynn Thomas, la cantante Dolly Parton —ganadora del Premio Humanitario Jean Hersholt— y la actriz y coreógrafa Debbie Allen.

De Thomas resaltó que She’s Got to Have It (1986), su primera colaboración con Spike Lee, “marcó un capítulo excepcional en el cine”. A Parton la describió como “una auténtica leyenda estadounidense”, mientras que sobre Allen dijo: “Eres una fuerza de amabilidad y una expresión artística única”.

El emotivo discurso de Tom Cruise

Cruise recordó que su amor por el cine comenzó a una edad muy temprana. "Era solo un niño sentado en un teatro oscuro cuando, de pronto, el mundo se volvió mucho más grande que el que conocía. Las culturas, las vidas, los paisajes… Eso despertó en mí un hambre de aventura, de conocimiento y de comprender la humanidad”, comentó.

“Hacer películas no es lo que hago, es lo que soy”, afirmó el actor de Negocio de riesgo (1983), Entrevista con el vampiro (1994) y La guerra de los mundos (2005). También dedicó unas palabras a las comunidades artísticas y técnicas que lo han acompañado: “Los llevo conmigo en cada fotograma de cada película que he hecho y que haré”.

Finalmente, cerró con una promesa que provocó risas y aplausos: “Siempre haré todo lo que pueda para ayudar a esta forma de arte, para apoyar e impulsar nuevas voces, para proteger lo que hace que el cine sea poderoso… y, ya saben, con suerte sin demasiados huesos rotos”.

