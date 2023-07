Elton John testificó a favor de Kevin Spacey en juicio por presuntos abusos sexuales

Kevin Spacey continúa siendo procesado por el Tribunal de la Corona de Shouthwark, en Londres, Gran Bretaña, en un juicio en su contra por 12 presuntos delitos sexuales en perjuicio de cuatro hombres entre el 2001 y 2013.

En esta ocasión, Elton John declaró en calidad de testigo por medio de una videoconferencia desde Mónaco, Francia, donde fue consultado por una afirmación de una de las víctimas que aseguró que el actor de ‘House of Cards’ le tocó sus partes íntimas antes de asistir a una fiesta en la casa del cantante británico.

Según informó Reuters, Elton John, de 63 años, habló de la participación de Kevin Spacey en el evento ‘White Tie and Tiara’ organizado en su domicilio a principios del 2001 en su casa. Al respecto, el artista, quien dio su último concierto en Suecia el pasado domingo, aseguró que Spacey “llegó con corbata blanca en un avión privado y vino directamente al baile”.

Seguidamente, el intérprete de canciones como ‘Rocket Man’, ‘Tiny Dancer’, ‘Crocodile Rock’, ‘I’m Still Standing’, entre otros éxitos, mencionó que no conocía al hombre que acompañaba a Kevin Spacey ni sabía su nombre.

Comenzó su carrera como actor durante la década de 1980 con papeles secundarios en cine y televisión. Consiguió los elogios de la crítica a comienzos de la década de 1990 que culminó con su primer Oscar al mejor actor de reparto por el thriller 'The Usual Suspects' (1995), y el Oscar al mejor actor por el drama 'American Beauty' (1999). | Fuente: EFE

En otro momento, Elton John fue consultado sobre si Spacey había venido directamente del avión privado. “Supongo que sí. No creo que llevara corbata blanca en un vuelo comercial”, contestó el artista. Finalmente, resaltó que el actor estadounidense se quedó dormir en su casa y que no lo había vuelto a ver.

David Furnish, esposo de Elton John, también testificó

Quien también dio su testimonio fue David Furnish, esposo de Elton John que estuvo presente en el evento organizado por una fundación de su pareja patrocinado por OK Magazine. Furnish sostuvo que no existen fotografías que demuestren que Kevin Spacey estuvo en otra ocasión en la casa de ambos que no fuera en el 2001.

En esa misma línea, Furnish contó a las autoridades que ya había hablado ocasionalmente con uno de los denunciantes a quien describió como “una persona muy amigable, afable y tranquila”. “Siempre puedes participar en bromas juguetonas con él (…) Era una persona buena, divertida y atractiva”, añadió.

David Furnish, esposo de Elton John, también testificó en juicio contra Kevin Spacey. | Fuente: Instagram (eltonjohn)

El hombre que denuncia a Kevin Spacey dijo que este último le hizo insinuaciones sexuales mientras se dirigían a la fiesta organizada por Elton John y que, además, se sentía “físicamente enfermo”. El director y guionista negó lo dicho por su denunciante y recalcó que era parte de una relación “consentida y romántica” entre ambos.

Por su parte, David Furnish, quien estuvo con una camisa blanca, chaqueta negra y pantalones color canela durante la audiencia, recalcó que era imposible que Kevin Space haya estado en un evento sin ser fotografiado, y que, si se hubiera negado, habría sido “una situación imposible” para la fundación que tiene con Elton John.