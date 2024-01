Le puso fin a los rumores: Selena Gomez revela qué le dijo a Taylor Swift en los Globos de Oro

Uno de los momentos que generó una serie de rumores fue la conversación que tuvo Selena Gomez con Taylor Swift y Keleigh Teller en los Globos de Oro 2024. En la mesa de la ceremonia, la exchica Disney les contó algo y su mejor amiga se quedó con la boca abierta. Desde que las cámaras captaron ese momento, muchas teorías surgieron en torno a la conversación.

La más sonada fue que, supuestamente, Kylie Jenner le había prohibido a Gomez tomarse una foto con su pareja, Timothée Chalamet. "Le he pedido una foto con él y ella ha dicho que no", aseguraron algunos 'expertos' en lectura de labios mencionando que Teller había nombrado directamente a Chalamet.

Los seguidores de Selena Gomez criticaron a la empresaria por su actitud, más aún sabiendo que ella y el actor francés trabajaron juntos en Un día lluvioso en Nueva York, de Woody Allen. Tras el revuelo que causó en redes sociales, la intérprete de Lose you to love me puso fin a los rumores y explicó qué les dijo a sus amigas.

"Nooooo, le conté a Taylor sobre dos de mis amigos que tuvieron algo. No es que sea asunto de nadie", escribió en una publicación de E! News.

La amistad entre Gomez y Swift ha sido un pilar constante a lo largo de los años, evidenciando su apoyo mutuo en momentos cruciales.

La amistad entre Selena Gomez y Taylor Swift

Gomez y Swift, conocidas por su larga amistad desde 2008, se convirtieron en el centro de atención, recordando sus momentos amistosos en los MTV VMA de 2023. Ambas artistas, nominadas esta noche, compartieron breves encuentros dentro de la ceremonia, donde fueron captadas en filmaciones y fotografías mientras conversaban y se abrazaban.

A pesar de no tener un momento en la alfombra roja, la conexión entre ambas resonó en el evento. Selena Gomez recibió una nominación a Mejor Actriz en Serie de TV, Musical o Comedia por su destacado trabajo en Only Murders in the Building, mientras que Taylor Swift estuvo nominada a Logro cinematográfico y de taquilla por su película de concierto de la gira Eras.

El beso entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner

La esperada alfombra roja de los Globos de Oro 2024 cumplió las expectativas de muchos al ser testigos de la primera aparición pública como pareja de Timothée Chalamet y Kylie Jenner. La pareja, que está a punto de celebrar su primer aniversario en enero, eligió el prestigioso evento cinematográfico para hacer su debut oficial.

Chalamet, nominado por su papel en Wonka, deslumbró con un look total negro, destacando una blazer con brillos, mientras que Jenner complementó la elegancia de la velada con un vestido de corte sirena y escote en la espalda. Sin embargo, los espectaculares atuendos pasaron a segundo plano cuando las cámaras capturaron el momento más romántico de la noche.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner fueron protagonistas de besos y declaraciones de amor durante la gala, demostrando la conexión especial que comparten. A pesar de llevar su relación de manera discreta, el tierno momento se volvió viral, generando una ola de reacciones entre los espectadores y consolidándose como el instante más romántico de los Globos de Oro 2024.