Selena Gomez reconoció usar bótox para realzar sus facciones

Después de varios rumores sobre procesos estéticos, Selena Gomez se sinceró en su cuenta de Instagram. Luego de que un usuario criticara su aspecto físico porque "tiene implantes en las mejillas" y eso "le está afectando el cerebro", la intérprete de Lose you to love me decidió responderle. "Jajajaja fue bótox lo que me puse, bebé".

Esta es la primera vez que la actriz menciona cualquier tratamiento en la cara, ya que nunca se había pronunciado sobre su aspecto. Sin embargo, sí ha hablado sobre la percepción de la belleza y reveló que, trabajar desde niña en televisión, afectó cómo se veía en el espejo.

"Creo que mi versión de la belleza se vio un poco afectada, porque he estado trabajando desde que tenía siete años y siempre he tenido maquillaje", dijo Selena Gomez, quien también es la fundadora de su marca de cosméticos Rare Beauty. "No puedo creer cuántas horas he pasado en terapia a causa de que este tema que me deprime un poco", admitió para WWD.





¿Qué tipo de lupus tiene Selena Gomez?

El lupus es una enfermedad que avanza de forma silenciosa y alrededor del 90 % de quienes lo padecen son mujeres de entre los 15 y 50 años. Ataca las células y tejidos sanos por error, dañando muchas partes del cuerpo, incluyendo las articulaciones, piel, riñones, corazón, pulmones, vasos sanguíneos y el cerebro, precisa el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés).

Pero la salud no conoce de fama ni glamur, y lo padece la cantante Selena Gomez ella necesitó un trasplante de riñón, debido a esta enfermedad incurable que ataca los órganos del cuerpo. La exestrella de Disney mostró como una batalla ganada, la cicatriz que le dejó la operación a la que se sometió en secreto, pero que ella misma se encargó de revelar.

¿Quién es el nuevo novio de Selena Gomez?

Benjamin Joseph Levin, mejor conocido como Benny Blanco, es un músico y cantautor estadounidense que comenzó con la banda de rap alternativo Spank Rock, a los 19 años. En el 2008, trabajó como productor musical junto a Katy Perry para producir los sencillos I kissed a girl y Hot'n cold. Ese mismo año, según contó Blanco, también apoyó con el álbum Circus, de Britney Spears.

El músico también trabajó con artistas de la talla de Charlie Puth, Justin Bieber, BTS, Snoop Dogg. Incluso con su actual novia Selena Gomez grabó el videoclip I Can't Get Enough el 2019 donde también participaron Tainy y J Balvin.

Selena Gomez se alejó de las redes por Justin Bieber

Después de cinco años de haber terminado su relación con Justin Bieber -los mismos años que cumplió el cantante de casado con Hailey Baldwin-, Selena Gomez habló nuevamente sobre cómo se sintió tras enterarse que, en 2018, el canadiense le pidió matrimonio a la modelo, meses después de ponerle fin a su romance.

“No necesitaba ver lo que todos estaban haciendo. Luego estaban esos momentos en los que no me sentía positiva acerca de mi aspecto debido a lo que veía en Instagram. Vaya, desearía que mi cuerpo se viera así”, recordó Selena Gomez a la revista Fast Company.