Los hijos de Macaulay Culkin aún no descubren que él es Kevin McCallister en 'Mi pobre angelito'

Aunque ven Mi pobre angelito “seguido” y aman la película, los pequeños Dakota y Carson aún no reconocen a su padre en el icónico Kevin McCallister.

Para millones en el mundo, Macaulay Culkin siempre será Kevin McCallister, el niño travieso que se queda solo en casa en vísperas de Navidad en el clásico Mi pobre angelito. Pero para sus hijos Dakota, de 4 años, y Carson, de 3, el actor de 45 años es, simplemente, “papá”.

Mientras celebraba el aniversario 35 del estreno de la comedia navideña —conocida en inglés como Home Alone—, Culkin reveló que, pese a ver la película con sus hijos pequeños “seguido”, ellos aún no se dan cuenta de que Kevin es él cuando tenía 10 años.

Sus hijos, a quienes comparte con su prometida Brenda Song (Zack y Cody: Gemelos en acción), “realmente aman” Mi pobre angelito, pero ver la cinta con ellos se ha convertido en una “experiencia completamente diferente”, contó durante una gira.

Macaulay Culkin, Joe Pesci y Daniel Stern en una escena de 'Mi pobre angelito' (1990).Fuente: 20th Century Fox

“Ese niño se parece a Kevin”

“No tienen idea de que soy Kevin”, confesó. “Solo tienen tres y cuatro años”, añadió, explicando que quiere “mantener esa ilusión el mayor tiempo posible”. Sin embargo, reconoció que su hijo mayor ya ha empezado a sospechar, aunque aún no logra conectar todos los puntos.

El exactor infantil recordó una noche en la que acostaba a Dakota y el pequeño comenzó a preguntarle por sus hermanos. Para responder a su curiosidad, Culkin le mostró una foto antigua donde aparece con sus siete hermanos. La reacción del niño fue inmediata: “Ese niño se parece a Kevin”.

Culkin también contó que Dakota incluso cree que él mismo es Kevin: “‘¿Te acuerdas cuando echaste a los ladrones a patadas?’ Y él me dice: ‘Sí’. ‘¿Te deslizaste por las escaleras?’ ‘Claro que sí’. Y yo le dije: ‘¡Mentiroso! Fui yo’”. Fue uno de esos momentos tiernos y divertidos entre padre e hijo, destacó el actor.

También compartió otro recuerdo familiar: una escena reciente en la que ambos imitaron un paso de baile que Kevin hace en la película. “Sí, realmente me encanta ver esa película con mis hijos”, afirmó.

El legado de Mi pobre angelito sigue vivo

Culkin se convirtió en una estrella mundial gracias a su interpretación del valiente niño que enfrenta a dos ladrones en la película original de 1990 y su secuela de 1992, Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York. Ahora, décadas después, sigue reflexionando sobre el impacto de la cinta durante su gira A Nostalgic Night.

Además, recientemente retomó su papel para un comercial de Home Instead titulado Home But Not Alone (En casa, pero no solo), en el que se muestra a un Kevin adulto preocupado por el bienestar de su madre. En este nuevo relato publicitario, Kevin crea un elaborado plan de seguridad para su madre, repleto de inventos tan ingeniosos como extravagantes.

Mientras trabaja en el proyecto, recibe la visita de una joven con una pala, que le recuerda inmediatamente al Viejo Marley, su enigmático vecino en la primera película. Ella termina dándose un consejo: hablar con su madre sobre recibir ayuda. “La parte más difícil es empezar esa conversación”, le dice la joven. Kevin bromea: “¡Sonaste igual a tu abuelo!”.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis