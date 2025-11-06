Macaulay Culkin vuelve a ser Kevin McCallister de 'Mi pobre angelito' en un emotivo anuncio navideño

El actor retoma su icónico papel de Mi pobre angelito 35 años después, en una campaña que reinterpreta la historia desde una mirada más humana y familiar.

Con la Navidad cada vez más cerca, uno de los títulos más queridos de la temporada vuelve a brillar. Mi pobre angelito (Home Alone, en inglés) marcó a toda una generación, y su protagonista, Macaulay Culkin, se convirtió en el niño más famoso del cine. Ahora, 35 años después del estreno, el actor regresa a interpretar a Kevin McCallister en un emotivo comercial.

El spot para Home Instead, titulado Home but not alone (En casa, pero no solo), reinventa la historia original y muestra a un Kevin adulto preocupado por el bienestar de su madre. “Queríamos contar esta historia de manera auténtica, reconociendo que todos pasamos por ese momento con un ser querido”, explicó la directora del anuncio, Jody Hill, en diálogo con People. “Va más allá de la nostalgia navideña: conecta con Kevin años después, cuando enfrenta las mismas preocupaciones que muchos tenemos al envejecer nuestros padres”, añadió.

El regreso de un ícono navideño

En el comercial, Kevin McCallister aparece preparando un elaborado sistema de seguridad llamado Mom’s Safety Plan (Plan de seguridad para mamá), diseñado para proteger a su madre —interpretada en las películas por Catherine O’Hara— de cualquier accidente. Entre sus ingeniosos inventos hay una silla elevadora turbo para escaleras, un detector de cáscaras de plátano y hasta un escáner de retina para acceder al refrigerador.

Mientras trabaja en su proyecto, recibe la visita de una joven con una pala en la mano, lo que lo hace recordar a su viejo vecino, el Viejo Marley, el misterioso personaje que lo ayudó en la primera película. “Pensaba que eras...”, dice Kevin sorprendido. “¿El viejo Marley? Era mi abuelo”, responde la chica.

Durante la conversación, la joven le aconseja hablar con su madre sobre recibir ayuda. “La parte más difícil es empezar esa conversación”, le dice. “No es fácil, pero cuando se trata de familia, todos tenemos emociones complicadas”. "¡Sonaste igual a tu abuelo! ¡Me pusiste la piel de gallina!", bromeó Kevin. "La cara, los ojos, las botas. Diste en el clavo".

Un guiño nostálgico y un mensaje actual

Aunque no se trata de una nueva película, el comercial revive el espíritu de Mi pobre angelito (1990) con un toque maduro. Culkin, hoy de 44 años, demuestra que sigue conectado con su personaje y con la historia que lo lanzó al estrellato.

El actor, que interpretó a Kevin en las dos primeras entregas de la saga, ha dicho en entrevistas que la segunda, Perdido en Nueva York (1992), es su favorita. Además, confesó que sigue recibiendo regalías por ambas cintas, incluyendo un porcentaje de las ganancias por mercancía.

