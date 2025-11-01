"It’s Time!": Mariah Carey publica su tradicional video para darle la bienvenida a la temporada navideña

Mariah Carey declaró oficialmente el inicio de la temporada navideña con un video en el que se transforma en la Señora Claus. Como se sabe, su popularidad en esta época del año se debe, en gran parte, a su canción de 1994, All I Want for Christmas Is You.

¿Qué ocurre en el nuevo video navideño de Mariah Carey?

En esta nueva publicación, Carey aparece con un atuendo blanco con alas y plumas, mientras pronuncia su clásica frase: "It’s Time!" (¡Es hora!).

Luego descubre que su maquillaje ha sido robado por un duende malhumorado, interpretado por el actor y comediante Billy Eichner, quien anuncia que la Navidad está "cancelada".

"Malas noticias, Mariah Carey, los duendes están en huelga este año. Venganza de duendes por hacernos pasar un infierno navideño. El ayudante de Santa renunció. Voy a empeñar todo esto para poder pagarme terapia de duende", dice el duende.

Sin embargo, Carey le responde: "Ese es mi rubor, duende", pero él insiste en llevarse las cosas: "Me lo llevo. La Navidad está cancelada. Sin campanas, sin alegría, sin glamur. ¡Adiós, querida!".

La cantante insiste: "¡No puedes cancelar la Navidad!". Al marcharse el duende pregunta si Carey tiene alguna última palabra, y ella responde: "Sí". En ese momento, el duende comienza a convertirse en un muñeco de nieve mientras Mariah dice: "It’s Time!".

Posteriormente, Mariah Carey aparece volando sobre una nevada ciudad de Nueva York, repartiendo regalos al mando de su trineo mientras suena All I Want for Christmas Is You.

Los videos con la frase "It’s Time!" se han convertido en una tradición anual, ya que la cantante los publica cada 1 de noviembre, el día después de Halloween.

En septiembre, Mariah Carey anunció que estaba trabajando en el video junto al director Joseph Kahn. Tras compartirlo en Instagram, Billy Eichner comentó: "Siempre es un honor ser tu duende, @mariahcarey!".

All I Want for Christmas Is You: ¿cuánto gana anualmente Mariah Carey con su clásica canción navideña?

Todos los años, entre noviembre y diciembre, muchas personas suelen escuchar All I Want for Christmas Is You, lo que se traduce en ganancias para Mariah Carey. ¿A cuánto asciende la cifra que genera la cantante anualmente solo por esta canción?

Según el medio especializado The Economist (publicado en 2022), entre 1994 y 2017 la canción generó 60 millones de dólares, lo que equivale a aproximadamente 2,7 millones por año.

Además, es el primer sencillo navideño en recibir el Premio Diamante tras alcanzar 10 millones de ventas y reproducciones. El video musical también acumula alrededor de 760 millones de vistas en YouTube.

"Estoy muy agradecida de que la gente todavía parezca tener un vínculo con ella. Me hace sentir bien cuando la gente me dice que es parte de sus vidas", comentó la artista a la revista Billboard.