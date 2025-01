"Fue mi culpa": integrante de Andy y Lucas se quiebra al hablar de su operación a la nariz

Entre lágrimas, Lucas González, uno de los miembros del dúo español, confesó haber tomado una decisión apresurada que resultó en complicaciones tras su cirugía estética.

El dúo Andy y Lucas se despide de los escenarios este 2025 (el último show será el 10 de octubre en el Palacio de Vistalegre, en Madrid) luego de que Lucas González anunciara que sufre de una cardiopatía y priorizará su salud. Sin embargo, sus conciertos han quedado en segundo plano después de que el cantante se viera envuelto en una polémica por su físico.

Durante su visita al programa El Hormiguero, el conductor Pablo Motos le preguntó a González cómo ha sobrellevado las críticas sobre su nariz. "Ha sido muy difícil de gestionarlo. Tengo hijos, van al colegio y la gente les dice cosas de mi nariz, y a mi madre le dio un ictus hace poco. Se han escrito cosas maquiavélicas sobre mí, cosas de drogas...", mencionó antes de romper a llorar.

Conmovido de hablar por primera vez sobre ello, Lucas González dijo que se hizo "una cosa estética en la nariz" y se hechó la culpa ya que no cumplió con las recomendaciones de los doctores: "No he hecho caso a los médicos, me decían que no me quitara las gasas y me las quitaba. No me puse las cremas que me tenía que poner, pero cada uno puede hacer lo que quiera", dijo entre lágrimas.

El cantante español confesó que recibe muchos malos comentarios en redes sociales y es acosado por usuarios de Internet. Sin embargo, después de la gira, le pondrá fin a su problema: "Esta es la cara que vas a ver durante muchos meses, no puedo hacer otra cosa", concluyó.

Lucas habla de la polémica de su nariz: "La educación y los valores deben estar por encima de cualquier cosa" #AndyYLucasEH pic.twitter.com/QZ9sYToVlW — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 14, 2025

Andy & Lucas hicieron el baile viral de Son de amores en concierto

El famoso baile de la tiktoker peruana Lis Padilla continúa siendo trending topic. Después de que el cantante Lucas González, uno de los intregrantes de Andy y Lucas hiciera una parodia de la canción Son de amores, los intérpretes españoles decidieron llevarlo hasta los escenarios.

El último fin de semana, mientras realizaban un concierto, González pidió al público que se uniera a este viral. En las imágenes se ve que juntos hacen los pasos generando risas y aplausos entre los asistentes. "Ya está, increíble señores, lo tenemos", dijo. Tras ser compartido en todas las rede sociales, cuenta con varias reproducciones.

Asimismo, los fans de Andy y Lucas dejaron sus comentarios con la esperanza de que, en algún momento, inviten a la peruana Lis Padilla: "Son geniales Andy y Lucas", "A ver si invitan a Lis Padilla", "Qué bueno que reconozca que gracias a Lis su canción se hizo más viral", "Me encanta", fueron algunos de ellos.

