Anahí de Cárdenas reveló el género de su bebé con tierno video junto con sus mascotas

La actriz y cantante peruana Anahí de Cárdenas compartió con sus seguidores un emotivo momento familiar al revelar el género de su primer bebé. La artista publicó un emotivo video en sus redes sociales que involucró a sus mascotas.

En el clip, que pronto se volvió viral, se observa a Anahí en la sala de su casa junto a sus perros y gatos, quienes también participaron en la sorpresa. Con un toque de suspenso, los tiernos canes corrieron hacia unos globos, revelando así el esperado anuncio. La alegría de la actriz fue evidente al descubrir que será madre de un niño.

Anahí de Cárdenas acompañó el video con la siguiente descripción: “Wibi (como llama de cariño a su bebé) is a…. BOY (es un niño). Explotando a mis hijos de 4 patas por una buena causa. Tita (su gata) casi sale volando”, escribió.

La publicación no tardó en recibir una ola de comentarios cariñosos de amigos, colegas y fanáticos, quienes felicitaron a la actriz por esta nueva etapa en su vida. Entre las respuestas destacaron las de varias figuras del espectáculo, quienes celebraron el anuncio con mensajes de amor y buenos deseos.

Anahí de Cárdenas sufrió dos pérdidas antes de quedar embarazada

"Me preguntaron si me había sometido a un tratamiento para quedar embarazada. La respuesta es no", explicó la actriz de 41 años en un video de TikTok. Contó que en 2019 decidió congelar sus óvulos, poco antes de ser diagnosticada con cáncer.

Tras superar la enfermedad, logró concebir por primera vez en octubre de 2023, lamentablemente el proceso se vio interrumpido a inicios de enero de 2024, lo que requirió un legrado. Poco tiempo después volvió a quedar embarazada, pero nuevamente no prosperó.

Tras estas experiencias, Anahí y su esposo, Elías, decidieron hacer una pausa. Durante ese periodo, la actriz canalizó su energía en la obra teatral F*ck Cáncer. Finalmente, en junio de 2024 retomaron su camino hacia la maternidad.

Así fue como Anahí de Cárdenas anunció su embarazo

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz peruana compartió su felicidad con una fotografía y un emotivo mensaje: "La vida me elige y la elijo de vuelta. Una y mil veces. Este es el milagro más grande", escribió, conmoviendo a sus seguidores, quienes no tardaron en felicitarla.

La intérprete, de 41 años, dijo que ella y su pareja están viviendo uno de los momentos más felices de sus vidas: "Te esperamos muy emocionados, wibi. Nos has hecho a tu papá y a mí las personas más felices y afortunadas del universo", añadió.

En 2019, Anahí de Cárdenas enfrentó una batalla contra el cáncer de mama, un escenario que cambió totalmente su vida. Desde entonces, la actriz se ha convertido en una voz activa para crear conciencia sobre la prevención, el autocuidado y la lucha contra esta enfermedad.

