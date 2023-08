Taylor Swift: despiden a guardia de seguridad por pedir a fans que le tomen fotos durante concierto

Taylor Swift viene generando cuantiosas ganancias con su ‘The Eras Tour’. La cantante estadounidense estaría próxima a convertirse en la artista que mayor taquilla recaudó durante una solo gira. De acuerdo con una investigación de QuestionPro publicada por CNN., Swift estaría recibiendo 2,200 millones de dólares solo con la venta de entradas de sus conciertos en Estados Unidos este año.

No obstante, no todo sería felicidad alrededor de Taylor Swift, pues Calvis Decker, uno de sus fanáticos que se volvió guardia de seguridad para poder estar cerca de ella, fue recientemente despedido por la compañía Best Crowd Management por haberle pedido a los asistentes que le tomaran fotografías mientras estaba cuidando los alrededores del evento.

Fue el propio Decker quien, por medio de sus redes sociales, afirmó que la compañía de seguridad lo despidió por una regla que prohíbe al personal tomarse fotos mientras se encuentra laborando en los conciertos de Taylor Swift. En ese sentido, mencionó que tampoco estaba de acuerdo con que repartiera notas pidiendo a los fans enviarle fotos donde estaba él.

Taylor Swift concluyó este año sus conciertos estaounidenses en Los Ángeles. | Fuente: Instagram (taylorswift)

“Recursos humanos me llamó, pero no pudo articular exactamente qué hice mal, porque no hice nada más allá de pedirme fotos, que es lo que pasa en cualquier otro concierto, con la única excepción de que yo me aseguré de obtener cualquiera en el que estuviera incluido”, declaró en su cuenta de Tik Tok.

De igual manera, el exagente de seguridad recalcó que no usó su teléfono y que se aseguró que todos los asistentes estén a salvo.

“Cada foto mía de esa noche fue desde detrás de la barricada como lo sería cualquier otra foto de un fanático. Nunca saqué mi propio teléfono. Y, sobre todo, me aseguré de que Taylor Swift estuviera a salvo y que todos los fanáticos la pasaran bien. Mientras estuve en ese concierto, estaba haciendo mi trabajo”, añadió.

Seguridad de Taylor Swift cantó ‘Cruel Summer’ durante concierto

En junio de este año, Calvin Decker se volvió tendencia en internet luego de que se difundiera un video suyo cantando ‘Cruel Summer’, una canción del álbum ‘Lover’ de Taylor Swift lanzado el 2019. Decker entonó el éxito durante uno de los conciertos del ‘The Eras Tour’ desarrollado en el U.S. Bank Stadium de la ciudad de Mineápolis en Estados Unidos.

El registro audiovisual, publicado por la usuaria Alisa Maloney, llegó a superar los 3 millones de reproducciones volviendo a Decker uno de los fans de Taylor Swift más famosos de este 2023. En otro video el joven cuenta como se le ocurrió volverse agente de seguridad de Mineápolis para poder estar en los conciertos sin pagar entrada.

Decker cuenta, además, que fue despedido luego de la viralización de su primer video, pero cuando afirmó que eliminaría dicha publicación, representantes de la compañía se comunicaron con él para que retornara a sus labores. Sin embargo, de acuerdo con su testimonio, semanas después lo volvieron a despedir.