Luisito Comunica reservó la Gran Muralla China para disfrutar de una romántica cita con su novia

Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido como Luisito Comunica, ha dejado con la boca abierta a sus seguidores al revelar que alquiló la Gran Muralla China para tener una romántica cita con su novia Arianny Tenorio.

El youtuber reservó una parte de la maravilla del mundo para organizar un picnic y -así- sorprender a la creadora de contenido venezolana. A través de sus redes sociales, el mexicano publicó imágenes de su romántica velada, en las que se puede apreciar los bocadillos que preparó para compartir con su pareja.

“Reservamos un pedazo de la Muralla China para una cita romántica”, fue el mensaje que escribió Luisito Comunica junto a las fotografías.

Por otro lado, Arianny Tenorio también compartió imágenes del momento romántico que compartió con el mexicano. En el video que publicó en su cuenta de TikTok, se puede ver que ambos creadores de contenido disfrutaron de comida gourmet, bebidas y el buen clima del país asiático.

De esta manera, Luisito Comunica ayudó a su novia a cumplir sus sueños. Y es que, la venezolana les confesó a sus seguidores a finales de 2022 que deseaba conocer todas las Maravillas del Mundo este 2023.

Usuarios critican a Luisito comunica por no proponerle matrimonio a su novia

Aunque algunos usuarios felicitaron a Luisito Comunica por el detalle que tuvo con su pareja, otros lo criticaron por no aprovechar la oportunidad y pedirle matrimonio a la venezolana.

“Pensé que le habías propuesto matrimonio”, “Pensé que sería la entrega del anillo”, “Se me hace que huele a boda”, “Debió pedir matrimonio de una vez”, “¿Y el anillo pa’ cuándo?”, fueron algunos de los comentarios que los cibernautas le dedicaron al youtuber.

¿Cómo se conocieron Luisito comunica y Arianny Tenorio?

En el podcast ‘En cortinas’ de Luisito Comunica, Arianny Tenorio confesó que conoció al youtuber a través de las redes sociales. Después de conversar a través de aplicaciones de mensajería por varios días, ambos acordaron tener una primera cita.

Asimismo, durante el mismo capítulo del podcast, el mexicano reveló que creyó que la venezolana no estaba interesada en él debido a sus respuestas cortantes. "No te notaba interesada en platicar ni nada. Casi no me contestabas, entonces yo dije: 'No hay interés aquí,' en eso recuerdo que un día de la nada me llegó un mensaje que decía: 'Me tienes muy abandonada'", contó el influencer. Sin embargo, todo se trató de una confusión e iniciaron una relación en 2 020.