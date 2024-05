Madonna desata polémica en redes sociales tras asegurar que se probó ropa y joyas de Frida Kahlo

Parejas literarias: Simone y Jean Paul

Parejas literarias: Simone y Jean Paul. Especial de Patricia del Río sobre la vida conyugal, literaria e intelectual de los franceses Simone de Beauvoir y Jean Paul Sartre, una pareja destinada a unirse para cambiar el mundo y remover las bases del pensamiento humano. La vida de ambos no fue perfecta, no era un matrimonio convencional y cada uno vivía una relación abierta con diversos amantes, pero que al final siempre volvían el uno al otro. Eran libres y vivían como pensaban. Para conocer mejor su historia de vida y la de otras parejas famosas, el periodista Diego Pajares recomienda las películas ‘Romeo + Julieta’, con Leonardo Di Caprio y Claire Danes; y ‘El gran Gatsby’, con Leonardo Di Caprio, también. Mientras que el crítico literario y gerente de la librería ‘Escena libre’, Julio Zavala, recomienda lecturas de otros casos de parejas célebres unidas por el arte o la literatura: ‘Anaïs Nin y Henry Miller. Una pasión literaria. Correspondencia (1932-1953)’, de Gunther Stulhmann; ‘Querido Scott, querida Zelda. Las cartas de amor entre Zelda y F. Scott Fitzgerald’, de J. Bryer; y ‘Diego Rivera y Frida Kahlo. El amor entre el elefante y la paloma’, de Gabriel Sánchez Orondo. En el libro o autor de la semana, en esta oportunidad conversamos con Olga Montero Rose, autora de ‘Cortejo’ (Editorial Planeta, 2022), una historia de amor inesperado que cruza el umbral de la orientación sexual entre dos mujeres. Olga, señala, además, cómo la biografía de Simone de Beauvoir la inspiró en su carrera del psicoanálisis y la literatura. Las canciones, en ritmo de jazz, que complementan el programa son: "April in Paris", por Oscar Peterson, Ella Fitzgerald y Louis Armstrong; "I guess I have to change my plan", por Jack Teagarden; "Parlez-moi d"amour", por Juliette Gréco; y "Mis"ry and the blues", por Jack Teagarden.