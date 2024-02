Lionel Richie se arrepiente de no convocar a Madonna en la grabación de 'We are the world'

'We are the world' es uno de los temas más memorables en la historia de la música. El sencillo, escrito y grabado en enero de 1985 por iniciativa de Lionel Richie y Michael Jackson, marcó huella por su imborrable mensaje ‘Somos el mundo’ en referencia a la hambruna sufrida en gran parte del continente de África con el fin de recaudar dinero y apoyar a la gente con todo lo recaudado de este éxito que superó las expectativas consiguiendo los premios Grammy a Canción del año y Disco del año.

Lionel Richie y Michael Jackson decidieron llamar a varios artistas y cantantes, entre hombres y mujeres, para iniciar con la grabación de ‘We are the World’. Entre los convocados estuvieron: Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, James Ingram, Tina Turner, Steve Perry, Bob Dylan, Ray Charles, Daryl Hall, Huey Lewis, Cyndi Lauper, Kim Carnes, entre otros más.

Al respecto, Lionel Richie, quien ahora tiene 74 años, aseguró arrepentirse de no haber convocado a Madonna, una de las intérpretes más destacadas del Pop en ese momento y amiga personal de Michael Jackson. El icónico cantautor estadounidense estuvo en el programa Jimmy Kimmel Live!, donde confesó que ya había quedado con Cyndi Lauper antes de pensar en la intérprete de ‘Like a Virgin’.

"Es probablemente una de las preguntas más interesantes del mundo porque solo teníamos media línea para cantar. Permítanme decir esto ahora, media línea. Así que teníamos que tener voces que la gente conociera de inmediato”, inició respondiendo Lionel Richie.

Seguidamente, el ganador del Oscar con su canción ‘Say you, say me’, añadió: “Y así, por cualquiera sea el motivo, y por cierto, no sabíamos si Cyndi vendría. Porque después del espectáculo le dije a Cyndi: '¿Vienes?' Y ella dijo: 'Hablé con mi novio y él dice que no cree que sea un éxito'. Y le dije: 'No te pierdas esta sesión', y ella apareció y lo hizo increíble”.

'We are the world' fue escrito por Lionel Richie y Michael Jackson en 1985. | Fuente: Instagram

Lionel Richie eligió a Cyndi Lauper por tener "una voz identificable"

En otro momento de la entrevista, Lionel Richie explicó que escogieron desde un comienzo a Cyndi Lauper por tener “una voz identificable” algo que, probablemente, no pasaba con la ‘Reina del pop’. “El punto es que tienes que tener una voz identificable. Cualquiera sea el motivo, Cyndi tenía eso (…) Eso fue todo”, sostuvo.

No obstante, ante la insistencia de Jimmy Kimmel de por qué no convocó a Madonna y a Cyndi Lauper para que puedan estar ambas en 'We are the world', Lionel Richie terminó cediendo y admitió que fue “un error” no haberlo hecho. “Voy a decir esto ahora en la televisión nacional e internacional: tienes razón”, mencionó.

'We are the world' llegó a Netflix como un nuevo documental

'We are the world' ya se encuentra disponible en streaming como un documental. Fue la plataforma Netflix que lanzó la icónica canción donde participaron 46 estrellas de la música mundial el último 29 de enero para que los fanáticos puedan ver más detalles de esta memorable interpretación.

Bajo el nombre ‘The Greatest Night in Pop’ y con una duración de solo 97 minutos, Netflix formalizó este proyecto dirigido por Bao Nguyen para revelar valiosas imágenes de archivo para conocer cuál fue el proceso de composición y grabación por el que pasaron Michael Jackson y Lionel Richie para darle vida a ‘We Are the World’.

Lionel Richie y Stevie Wonder iniciando la estrofa de la canción 'We are the world'. | Fuente: YouTube

