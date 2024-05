Marcelo Tinelli canta tema de Grupo 5 con Milett Figueroa y la dedica a sus críticos: "Para todos los maleteros"

Marcelo Tinelli canta su tema favorito de la orquesta peruana Grupo 5. | Fuente: Instagram: @marcelotinelli

Marcelo Tinelli reveló semanas atrás su admiración por la cumbia peruana al declararse un ferviente seguidor del Grupo 5. Ahora, el presentador argentino sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al compartir un video donde se le ve cantando un tema de la famosa orquesta de Monsefú, dedicada a "los maleteros", en compañía de su pareja, la modelo peruana Milett Figueroa.



En una historia publicada en su cuenta de Instagram, Tinelli compartió el momento en el que entonaba Alimaña de Grupo 5 junto a Figueroa, describiendo la velada como una "noche muy peruana". En las imágenes, se observa a ambos disfrutando del momento: Milett ríe, baila y sostiene una copa de vino, mientras Tinelli, abrazado a ella, canta hacia la cámara.



"Alimaña, te tocó perder. Alimaña, no vas a poder", entona Tinelli con entusiasmo, refiriéndose a los detractores. Luego añade: "Envidia, me tienen envidia (...) Sé que tú deseas para mí que me vaya mal", mientras continúa compartiendo la letra de la popular canción con una sonrisa contagiosa.

¿Cuál es la canción favorita de Marcelo Tinelli del Grupo 5?

Marcelo Tinelli, el conductor argentino y pareja de la modelo peruana Milett Figueroa, ha expresado su admiración por la cumbia peruana, especialmente por Grupo 5. En palabras dirigidas a Christian Yaipén, líder de la agrupación, Tinelli afirmó: "Me tienen atrapado con su música. Amo a Grupo 5. Cumbia de la mejor".



Esta no es la primera vez que Tinelli muestra su pasión por la música de la orquesta peruana. En diciembre del año pasado, durante el programa Bailando 2023, mencionó: "A mí me gusta Grupo 5, es como Los Ángeles Azules. Me encanta".

¿Qué dijo Marcelo Tinelli sobre su relación con Milett Figueroa?

Marcelo Tinelli respondió ante los rumores de una presunta separación con Milett Figueroa. El famoso conductor y empresario argentino contestó de manera tajante al programa LAM, de América TV, afirmando que sigue su relación con la modelo peruana luego de cinco meses de conocerse en el reality Bailando 2023.



“¿Y Milett Figueroa?”, le dijo un reportero de LAM a Tinelli, quien se dirigía a un teatro en Buenos Aires para ver el espectáculo del comediante Martín Bossi en abril. “Buenas noches primero. Ya me voy, que ya empieza la función”, respondió Tinelli.



“No entendemos si estas separado”, le comentó el reportero al también locutor de radio, quien contestó: “Tú sabes que estoy de pareja. Estoy con ella [Milett Figueroa]. No entiendo por qué esa pregunta redundante en tu programa. ¿Quieren decirlo algo? No entiendo”.



Asimismo, Marcelo Tinelli reiteró que sigue su relación con Milett Figueroa. “Estoy de novio con Millet. ¿Cuál es el problema? Yanina [conductora de LAM] me dice ‘no te creo’. Ángel [también conductor] también me dice ‘No te creo tampoco'. Entonces, ¿qué hago?”, concluyó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis