“Cumbia de la mejor”: Marcelo Tinelli se declara fan del Grupo 5 y asegura que 'Alimaña' es su canción favorita

Marcelo Tinelli, conductor argentino y pareja de la modelo peruana Milett Figueroa, volvió a mostrar su aprecio por el Grupo 5. En sus redes sociales, compartió un video donde sale bailando Alimaña, uno de sus canciones favoritas. "Amo este tema", escribió en el mensaje donde etiquetó a Christian Yaipén.

Por otro lado, se declaró fan de la cumbia peruana: "Me tienen atrapado con su música, querido Christian Yaipén. Amo al Grupo 5 de Perú. Cumbia de la mejor". Como se recuerda, esta no es la primera vez que Tinelli expresa su pasión por la orquesta nacional, en diciembre del año pasado, durante el programa Bailando, había mencionado que le encantaba nuestra música. "A mí me gusta el Grupo 5, es tipo Los Ángeles Azules. Me encanta", dijo en ese entonces.

La orquesta es una de las agrupaciones más icónicas y queridas del Perú, ha cosechado un gran éxito a lo largo de su carrera gracias a su versatilidad y talento en la interpretación de diversos géneros musicales, principalmente la cumbia. Fundado en Monsefú, Chiclayo, en 1973 por los hermanos Yaipén Quesquén, el grupo ha sabido reinventarse y mantenerse relevante en la escena musical peruana.

Marcelo Tinelli bailando al ritmo del Grupo 5 y confesó que "Alimaña" es su canción favorita.Fuente: @marcelotinelli

Además, Marcelo Tinelli felicitó al Grupo 5 por su música asegurando que es "cumbia de la mejor".Fuente: @marcelotinelli

Grupo 5 es reconocido en Estados Unidos por sus 51 años en la música

La agrupación liderada por Christian Yaipén recibió una placa de oro en Estados Unidos en honor a sus 51 años de historia, durante los cuales se han consolidado como uno de los grupos de cumbia más exitosos de Perú y Latinoamérica.

La famosa orquesta, fundada el 31 de enero de 1973 en Monsefú, Chiclayo, por los hermanos Elmer y Víctor Yaipén, fue galardonada por la North Miami Beach Library. Esta institución destacó el trabajo de la agrupación por su aniversario.

Los actuales integrantes del Grupo 5, recibiendo una placa de oro donde se destaca el legado musical de la orquesta de generación en generación no solo al país sino también al mundo.

Grupo 5 está nominado a los Premios Heat 2024

La revista Billboard dio a conocer la lista de nominados a los Premios Heat 2024, liderada por los colombianos Karol G y Feid con diez menciones cada uno. La décima edición del evento se llevará a cabo el 11 de julio en República Dominicana.

También figuran en la nómina los peruanos Álvaro Rod (Mejor artista salsa), Amy Gutiérrez (Mejor artista región sur), Cielo Torres (Mejor artista región sur), Yahaira Plasencia (Fandom del Año) y el Grupo 5 (Mejor artista tropical).

El evento central se llevará a cabo el 11 de julio en República Dominicana. En este link, conoce cómo votar.

Podcast recomendado El Padrino cumple 50 años de estreno y conversamos con Manuel Eráusquin, uno de los editores del libro Pídelo con respeto. Medio siglo con El Padrino. Es tan bueno este episodio que hasta Francis Ford Coppola estuviera orgulloso de escucharlo. ¡Dale play ahora! Leer más Entendí esa referencia | podcast EER+ 21 Celebramos los 50 años de EL PADRINO con un libro dedicado a ella