Marcelo Tinelli y Milett Figueroa despejan rumores de crisis con un romántico fin de semana

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa continúan siendo noticia gracias a su cercanía evidente durante el reality Bailando 2023. Desde el inicio del programa, los rumores de romance han rondado a la pareja, y recientemente, han decidido confirmar frente a cámaras que su vínculo sigue más fuerte que nunca.

Los indicios de una crisis entre Tinelli y Figueroa surgieron durante el cumpleaños de Cande, la hija de Tinelli, donde la ausencia de Milett llamó la atención, sobre todo porque días atrás la modelo se dejó ver en una fiesta de Juanita, la otra hija del conductor. Al ser consultado por el tema, Tinelli simplemente explicó que el evento estaba dirigido a las amigas de su hija.

¿Qué dijo Marcelo Tinelli sobre Milett Figueroa?

Durante la última edición del Bailando 2023, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa disiparon todas las dudas sobre su relación. El conductor argentino elogió a Milett al momento de prensentar a los invitados en la cabina del Streaming de su programa. “Está Coty (Romero), la Tía Sebi, Mariano (de la Canal)... Y está la diosa de Milett. Me encanta que venga Milett”.

Seguidamente, Milett compartió que el fin de semana Marcelo preparó "una linda pasta" en casa. “¿Qué es pasta linda? Pasta rica será”: respondió Tinelli y agregó: “¡Ah, si! ¡Cociné, cociné! ¡Totalmente! Después de volver”. "Ha probado mi comida, mi carna, mi pasta. Probó todo lo mío. Probó pasta argentina".

¿Qué dijo Milett Figueroa sobre Marcelo Tinelli?

En medio de especulaciones sobre una posible crisis en su relación con Marcelo Tinelli, Milett Figueroa, la modelo peruana que cautivó al público argentino en el reality Bailando 2023, salió a desmentir los rumores. "No se crean el cuento, de verdad. Estamos viviendo una realidad linda", respondió.

La situación se desencadenó cuando un reportero del programa LAM abordó a Figueroa a la salida de una peluquería el fin de semana, y la incomodidad fue palpable cuando le preguntaron si un cambio de look era señal de una separación.

"No entiendo por qué hacen esa pregunta, vamos a cruzar, no tengo por qué hablar en medio de la pista absolutamente nada, yo estoy muy bien chicos, todo está muy bien", dijo mientras se dirigía a su auto.

A pesar de la insistencia del periodista sobre la supuesta crisis con Tinelli, la modelo se limitó a afirmar que las cosas estaban bien y que no tenía intenciones de ofrecer más detalles. "No sé de qué hablan, me estoy enterando por ustedes. No entiendo de qué me hablan, en serio", expresó Figueroa, añadiendo que no habían coordinado la entrevista y que tenía otros compromisos.

En una conexión posterior con el programa Amor y fuego, Milett Figueroa confirmó que la relación con Marcelo Tinelli se encuentra en un buen momento. Ante las especulaciones surgidas sobre posibles problemas, la actriz aclaró de manera contundente: "La gente empezó a especular que hay crisis, que habían problemas, y obviamente no había pasado nada. Estamos súper bien".