María Antonieta de las Nieves se pronuncia por primera vez tras la muerte de su esposo Gabriel Fernández. | Fuente: Instagram

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, más conocida como ‘La Chilindrina’, se había mantenido en silencio sobre la muerte de su esposo Gabriel Fernández, quien falleció a los 85 años, hasta este momento.



La intérprete aseguró que no había pensado en declarar a la prensa, pero lo hizo en solidaridad con los periodistas que venían esperándola fuera del lugar en el que se velaban los restos de su marido durante todo el día.

NO HA LLORADO

“No tienen ustedes idea. Es lo peor que me ha pasado en toda mi vida hasta este momento; y lo mejor también porque él no se ha ido, sigue estando conmigo. Los dos hicimos una promesa: que tanto él como yo, el día que nos fuéramos, no nos íbamos a ir e íbamos a estar juntos en la vida y en la muerte”, contó María Antonieta de las Nieves, evidentemente afectada, en el programa mexicano Nota Del Día.

Sin embargo, aseguró que está intentando permanecer tranquila, por lo que no ha llorado la muerte de su esposo. “[Gabriel] siempre va a seguir significando exactamente lo mismo, porque para mí no se ha ido. No he derramado una lágrima ni la voy a derramar porque él está conmigo. Hasta que los dos estemos juntos, ahí vamos a llorar los dos, pero de la alegría”, aseguró la actriz que estuvo casada con la voz oficial de “El Chavo del 8” durante 48 años.

María Antonieta de las Nieves junto a su fallecido esposo Gabriel Fernández. | Fuente: Instagram

"TENGO QUE PENSAR PARA QUÉ VOY A VIVIR"

Por otro lado, la popular Chilindrina agradeció el apoyo de su familia —en especial de sus nietos— y agregó que, si no había realizado ninguna declaración pública hasta el momento, es por la gravedad del asunto.

“Es muy difícil para mí… he pasado muchos días dándole vueltas al asunto, pensando en qué podría decir. Hoy mi vida ha dado un cambio total… El amor de mi vida se me fue, no sé qué más puedo hacer y no quiero decirles nada más porque tengo que pensar muy bien qué voy a hacer, para qué voy a vivir… si quiero seguir viviendo o ya no quiero seguir viviendo”, refirió.

Por último, María Antonieta de las Nieves no descarta viajar al extranjero. Ella ha planeado una conferencia de prensa para la siguiente semana, en la que dará más detalles sobre su situación actual.

EL MATRIMONIO

María Antonieta de las Nieves y Gabriel Fernández estuvieron casados durante 48 años y tuvieron dos hijos, Gabriel y Verónica Fernández Gómez. Ellos siempre se acompañaban ya sea para entrevistas o premiaciones.

Ambos trabajaron juntos en el equipo de "El Chavo del 8", donde se conocieron. Él hizo de narrador y, durante años, su voz presentaba la famosa frase "este es el programa número uno de la televisión".