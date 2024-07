Flor Pablo tras fiscalizar denuncias de abuso sexual en Condorcanqui: "No han iniciado los procesos de investigación"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras realizar un viaje de fiscalización en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, donde se han registrado casos de violación sexual contra menores; la congresista Flor Pablo Medina indicó que es notorio el abandono del Estado y que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte debe tomar acciones concretas ante esta grave situación.



En Ampliación de Noticias, la exministra de Educación también indicó que los apus, los dirigentes y la población de Condorcanqui están pidiendo ayuda al Estado central para hacer frente a los casos de violencia sexual.



"Lo que me han pedido los apus, los dirigentes, la población, es una mayor acción del Estado y una presencia del Estado. Lo que he evidenciado es que no hay. Es una presencia muy pasajera. Por ejemplo, el equipo del ministerio de Educación que fue, estuvo un mes, pero es insuficiente el mes de trabajo. En realidad hay 80 casos de denuncias. Y cada día crecen las denuncias de violencia sexual", dijo la parlamentaria en RPP.



¿En qué estado están las denuncias de violencia sexual?



Durante su supervisión, Flor Pablo indicó que ha detectado que el Estado ha iniciado el ordenamiento de algunos documentos, pero no han iniciado los procesos de investigación de los casos de violación sexual contra menores. Además, sostuvo que los gobiernos locales no tienen presuesto para iniciar con las investigaciones.



"Han iniciado el ordenamiento de algunos documentos, pero no han iniciado los procesos de investigación. ¿Por qué? Para hacer ello, tú requieres movilizarte a las comunidades, levantar las pruebas, comenzar a notificar, comenzar una serie de procedimientos. [---] En la Ugel Condorcanqui hay una persona, que ni siquiera tiene una plaza, una abogada, que es la única que tiene que hacer malabares. No tienen para movilizarse. No hay recursos. El gobierno local no tiene los recursos para atender estos casos de investigación", señaló



La congresista indicó que la violencia sexual en zonas de la Amazonía, específicamente en Condorcanqui, es de emergencia y alerta nacional. También señaló que esta situación "nos tiene que doler y tenemos que tener una acción".



"Yo he mandado comunicación después de la visita al ministerio de Educación, al ministerio de Economía y Finanzas, al Midis. Espero tener las reuniones, más allá de las diferencias políticas y el rol que me toca asumir crítico al gobierno, tenemos que tener una acción concreta, una es el presupuesto", indicó.