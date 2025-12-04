"Estoy con el corazón hecho pedazos": Mario Cimarro, actor de 'Pasión de Gavilanes', de luto por la muerte de su madre

Mario Cimarro, el recordado actor de Pasión de Gavilanes, compartió una triste noticia en sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, el artista cubano reveló que su madre murió el lunes 1 de diciembre acompañada de su familia y con la bendición de un sacerdote.

“He decidido honrarla con alegría, la alegría y el optimismo que siempre transmitió a todo el que la conoció”, se lee en la publicación.

Por otro lado, Cimarro le rindió homenaje con fotos junto a su nieto de y recordó el papel importante que significó en su vida:

“La vamos a extrañar mucho, la vamos a recordar siempre (...) María Paz, la maestra de muchas generaciones, la madre ejemplar que me enseñó con muchísima paciencia y dedicación a leer y escribir con la misma edad que hoy tiene mi propio retoño, 3 añitos. Que me crio y educó para enfrentar la vida y sus desafíos con calma, serenidad y resiliencia”.

¿Qué enfermedad sufría la mamá de Mario Cimarro?

En su mensaje, Mario Cimarro reveló que su mamá sufría de una enfermedad degenerativa: “Luchó como una campeona contra el Alzheimer”.

Como se recuerda, en 2021, el actor cubano contó este diagnóstico en TV, por lo que tuvo que reorganizar su vida familiar:

“No es algo que superar, es algo que aprendemos a convivir con ella y aprendemos a despedirnos con ella cada día, cada día estamos con ella disfrutándola lo más que podemos”, dijo a la periodista María Celeste Arrarás en ese entonces.