Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

"Estoy con el corazón hecho pedazos": Mario Cimarro, actor de 'Pasión de Gavilanes', de luto por la muerte de su madre

Murió la mamá del actor cubano Mario Cimarro.
Murió la mamá del actor cubano Mario Cimarro. | Fuente: Instagram: @mariocimarro
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

El actor cubano compartió un sentido mensaje despidiéndose de su madre que luchó contra una enfermedad degenerativa.

Mario Cimarro, el recordado actor de Pasión de Gavilanes, compartió una triste noticia en sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, el artista cubano reveló que su madre murió el lunes 1 de diciembre acompañada de su familia y con la bendición de un sacerdote. 

“He decidido honrarla con alegría, la alegría y el optimismo que siempre transmitió a todo el que la conoció”, se lee en la publicación. 

Por otro lado, Cimarro le rindió homenaje con fotos junto a su nieto de y recordó el papel importante que significó en su vida: 

“La vamos a extrañar mucho, la vamos a recordar siempre (...) María Paz, la maestra de muchas generaciones, la madre ejemplar que me enseñó con muchísima paciencia y dedicación a leer y escribir con la misma edad que hoy tiene mi propio retoño, 3 añitos. Que me crio y educó para enfrentar la vida y sus desafíos con calma, serenidad y resiliencia”.

¿Qué enfermedad sufría la mamá de Mario Cimarro? 

En su mensaje, Mario Cimarro reveló que su mamá sufría de una enfermedad degenerativa: “Luchó como una campeona contra el Alzheimer”. 

Como se recuerda, en 2021, el actor cubano contó este diagnóstico en TV, por lo que tuvo que reorganizar su vida familiar: 

“No es algo que superar, es algo que aprendemos a convivir con ella y aprendemos a despedirnos con ella cada día, cada día estamos con ella disfrutándola lo más que podemos”, dijo a la periodista María Celeste Arrarás en ese entonces.

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
Mario Cimarro Pasión de Gavilanes

RPP TV

En Vivo

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA