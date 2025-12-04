“Ni muerto”: Alfredo Benavides descarta unirse a JB en otro canal y expone las razones

El comediante sorprendió al confirmar que no se sumará al renovado espacio de Jorge Benavides en el canal 5 y detalló las razones que lo llevaron a tomar distancia.

Después de que Jorge Benavides dejaría ATV para mudarse a Panamericana Televisión con su programa cómico, se espera que vaya con su elenco. Sin embargo, su hermano Alfredo Benavides confirmó que no irá al canal 5.

En conversación con el diario Trome, el humorista mencionó que no tiene pensado ir con ellos: “Ni muerto. Cuando el señor Jimmy Pflucker, nuevo dueño de canal 5, contrate a alguien que sepa de televisión, que me llame”.

Según Alfredo, no mantiene amistad con Susana Umbert quien será la encargada de liderar la estrategia de contenidos de Panamericana, a diferencia de Jorge y su esposa Karin Marengo.

¿Fue una buena decisión? “Ojalá que la decisión de mi cuñada (Karin) haya sido la correcta. Ojalá que se rodee de un buen equipo de producción, no de bailarines, ni de maquilladoras, sino de gente profesional que sepa de televisión”.

El inicio de la enemistad de Alfredo Benavides con Susana Umbert

La razón por la que Alfredo prefiere mantener distancia con Susana Umbert se remonta a 2021, cuando la exgerente de Latina no le renovó contrato a Jorge Benavides con El especial del humor.

“Creo que hay personas más capacitadas que no tienen tantos fracasos televisivos, no han llevado prácticamente a la ruina otros canales, y personas por las que mi hermano ha salido de otros canales. Mi hermano salió bajo la gerencia de Susana en Latina y se fue a ATV, regresar bajo la gerencia de ella si no es por una cuestión de amistad, no le veo otro sentido”, mencionó.