Matthew Perry: autopsia reveló que el actor murió por "efectos agudos de la ketamina"

Matthew Perry, el actor que murió a fines de octubre en su piscina en Los Ángeles (Estados Unidos), murió de manera accidental tras consumir ketamina, según reveló este viernes la autopsia.

"La causa de la muerte del actor Matthew Langford Perry, de 54 años, fueron los efectos agudos de la ketamina", afirmó el Departamento Médico Forense de Los Ángeles sobre el intérprete, conocido por encarnar a Chandler en la mítica serie Friends.

"Los factores que contribuyeron a la muerte de Perry incluyen ahogamiento, enfermedad de las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina (utilizada para tratar el trastorno por consumo de opioides). La forma de muerte es accidente", detalló.

Matthew Perry logró su popularidad gracias a Friends, una serie de un grupo de seis amigos encarnados, además, por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer, que duró diez temporadas entre 1994 y 2004. Según confesó el propio actor en su libro Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing (2022), mientras formó parte del elenco sufrió varios episodios de adicción a las drogas y al alcohol.

Su muerte fue impactante para los fans de la serie y también para sus compañeros de reparto, que compartieron emotivos homenajes para despedirse. Esta misma semana, en una entrevista con Variety, Aniston se había referido a su amigo: "Él era feliz. Estaba sano. Había dejado de fumar. Se estaba poniendo en forma. Estaba feliz, eso es todo lo que sé".

¿Cuándo murió Matthew Perry?

Matthew Perry, uno de los astros de la comedia televisiva Friends, fue encontrado muerto en su residencia de Los Ángeles el sábado 28 de octubre, según reportaron el sábado medios estadounidenses. Los cuerpos de socorro encontraron a Perry sin signos de respuesta en un jacuzzi de su casa y no pudieron revivirlo, dijeron las autoridades a el diario Los Angeles Times.

El diario LA Times y TMZ fueron los primeros en reportar el suceso y ambos dijeron que no había señales de acto criminal, al citar fuentes anónimas. Perry era mejor conocido por su interpretación del sarcástico Chandler Bing en la popular serie de NBC Friends, que tuvo 10 temporadas de 1994 a 2004.

¿Qué dijeron sus compañeros de Friends?

Los protagonistas de la icónica serie Friends se pronunciaron por la muerte de Matthew Perry ocurrida en su casa en Los Ángeles, California, el último sábado 28 de octubre. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, y David Schwimmer lamentaron el deceso de su compañero y amigo afirmando que “están devastados” y que se tomaran un tiempo para procesar el mal momento.

"Estamos todos absolutamente devastados por la pérdida de Matthew. Éramos más que simples compañeros de reparto. Somos una familia. Hay mucho que decir, pero ahora vamos a tomarnos un momento para llorar y procesar esta pérdida insondable”, se lee en un comunicado conjunto que los actores enviaron a la revista People.

¿Quién fue Matthew Perry?

El actor nació en Massachusetts (Estados Unidos) y fue criado por su madre en Ottawa (Canadá), y estudio en el Rockcliffe Park Public School y en el Ashbury College. Sus primeros personajes estuvieron vinculados a la comedia. En 1987 le ofrecieron un papel en la serie Second Chance, que luego pasó a llamarse Boys Will Be Boys. Tras el final, se queda en Los Ángeles para tomar un papel en Growing Pains.

Años después, en 1991, apareció en 'Beverly Hills'. Esto le permitió tomar un papel en Sidney, una de las series más importantes de 1990, y participar en diversas películas como Fools Rush In, Almost Heroes, Tango para tres, entre otros. A mediados de los 90, Matthew Perry se encontraba a la espera de un proyecto. Al ver que demoraba en salir, tomó un papel para el piloto de Six of One, el cual paso a llamarse Friends.

La serie se emitió por primera vez el 22 de septiembre de 1994 y terminó el 6 de mayo de 2004. Con este sitcom, Perry alcanzó fama mundial.