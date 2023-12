"Su fallecimiento me está afectando mucho": Zac Efron recuerda a su amigo Matthew Perry

Zac Efron no puede ocultar su pesar por el fallecimiento de Matthew Perry ocurrida el último 28 de octubre en su casa en Los Ángeles, California. El actor, que interpretará al luchador profesional Kevin Von Erich en la película de drama familiar The Iron Claw, recordó a su amigo en quien piensa “todos los días” desde su deceso.

Fue en una entrevista dada a Variety que Zac Efron mencionó que todavía no supera la muerte de Matthew Perry, reconocido a nivel mundial por interpretar al personaje de Chadler Bing en la icónica serie estadounidense Friends. “Estaba en una posición única para mí en mi carrera y en mi vida. Su fallecimiento me está afectando mucho”, sostuvo.

Seguidamente, Zac Efron lamentó no haber podido compartir más tiempo junto a Matthew Perry con quien actuó en la comedia adolescente 17 otra vez donde ambos hicieron del personaje de Mike O'Donnell, un hombre al que se le presentó la oportunidad de cambiar su vida al volver a tener 17 años.

"Es muy importante llegar a amigos y fomentar relaciones en las que puedas hablar y compartir historias. Ojalá en los últimos años hubiera tenido la oportunidad de hacer eso con Matthew. Valoro mucho el tiempo que compartimos juntos. He estado pensando mucho en él, todos los días", expresó Efron.

Zac Efron dedicó su estrella de la fama a Matthew Perry. | Fuente: New Line Cinema

Zac Efron dedicó su estrella de la fama a Matthew Perry

Zac Efron recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el último 11 de diciembre donde asistió junto a sus amigos, familiares y los actores de The Iron Claw, su última película como protagonista este año.

Efron se mostró muy emocionado al ver su nombre en el mismo espacio que leyendas del cine. En ese sentido, recordó a High School Musical, la primera película que lo llevó a la fama.

“He sido bendecido por la gente más talentosa y creativa. Estoy eternamente agradecido. No tienen idea. Aún pienso sobre ello y canto las canciones en la ducha y sí, ¡vamos linces!”, enfatizó.

En otro momento, dedicó su estrella al fallecido actor Matthew Perry, a quien, en diversas entrevistas, se refiere como su mentor.

“Quiero agradecer a alguien que ya no está aquí hoy, a Matthew Perry, que fue muy amable y generoso conmigo. (...) Colaborar con él en los últimos años fue muy divertido y realmente me impulsó y motivó de muchas maneras que me llevaron a otro nivel en mi carrera", dijo.

Zac Efron acepta interpretar a Matthew Perry en eventual película

Zac Efron aseguró que aceptaría interpretar a Matthew Perry en una eventual película biográfica. "Me sentiría muy honrado. Sería extraordinario y, por supuesto, todavía estoy realmente devastado por el hecho de que se haya ido. Sí, veremos qué pasa", respondió al medio Extra-TV en el Festival de Dallas.

Un día antes de su muerte, Matthew Perry se juntó con la comunicadora Athenna Crosby en un almuerzo dentro del Hotel Bel-Air. De acuerdo con Crosby, Perry le confesó que iba a buscar a Zac Efron para pedirle que lo interprete en una próxima película biográfica.

“Matthew me dijo que quería hacer una película sobre su vida, que había trabajado con Zac Efron en el pasado en una película y que quería que él lo interpretara como una versión más joven en una prometedora película biográfica sobre su vida y que pronto se lo pediría”, declaró Athenna Crosby a Entertainment Tonight.