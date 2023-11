Melissa Barrera tras su salida de ‘Scream VII’: "El silencio no es una opción"

Melissa Barrera fue recientemente expulsada de ‘Scream’ por sus comentarios en redes sociales sobre la guerra entre Israel y Hamas calificando este conflicto como “un genocidio y una limpieza étnica”. Al conocer la posición de Barrera, la compañía Spyglazz, encargada de la saga de terror, optó por sacarla de la franquicia por medio de un comunicado difundido en The Hollywood Reporter.

“La postura de Spyglass es inequívocamente clara: tenemos tolerancia cero con el antisemitismo o la incitación al odio en cualquier forma, incluidas las falsas referencias al genocidio, la limpieza étnica, la distorsión del Holocausto o cualquier cosa que cruce flagrantemente la línea del discurso de odio”, se lee en el escrito confirmando el cese de Melissa Barrera en ‘Scream 7’.

Melissa Barrera hizo el papel principal de Samantha Carpenter en las dos últimas entregas de ‘Scream’ por lo que se conocía que iba a estar en el nuevo proyecto después de que ‘Scream 6’ obtuviera un total de 170 millones de dólares en la taquilla internacional, pero ya no será así.

Cabe precisar que el rodaje de la sétima entrega no había comenzado debido las huelgas de la industria de Hollywood en los últimos meses. Por su parte, el director del proyecto, Christopher Landon, enfatizó que el despido de barrera no fue su "decisión". "Esta es mi declaración: Todo apesta. Deja de gritar. (...) Esa no fue mi decisión", escribió Landon en ‘X’.

Melissa Barrera y Jenna Ortega actuando en 'Scream 6'. | Fuente: Paramount Pictures

Melissa Barreras se pronuncia tras ser expulsada de ‘Scream’

Por otro lado, Melissa Barrera emitió un comunicado en su historia de Instagram donde deja claro que en primer lugar “condena el antisemitismo y la islamofobia" además "del odio y el prejuicio de cualquier tipo contra cualquier grupo de personas".

"Como latina, mexicana orgullosa, siento la responsabilidad de tener una plataforma que me permita el privilegio de ser escuchada, y por eso he tratado de usarla para crear conciencia sobre temas que me importan y prestar mi voz a quienes están en necesidad", sostiene.

Seguidamente, la actriz de 33 años menciona: "Toda persona en esta tierra… merece iguales derechos humanos, dignidad y, por supuesto, libertad. Creo que un grupo de personas no es su liderazgo y que ningún órgano de Gobierno debería estar por encima de las críticas".

Por último, Melissa Barrera afirma que reza "día y noche" para que no haya más muertes en el conflicto en Israel esperando que pronto cese la violencia. "Seguiré hablando por aquellos que más lo necesitan y seguiré abogando por la paz y la seguridad, por los derechos humanos y la libertad. El silencio no es una opción para mí", concluye.

Melissa Barrera interpreta a Samantha Carpenter en 'Scream 6'. | Fuente: Paramount Pictures