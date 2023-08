Will Smith contó el motivo por el que no quiso protagonizar 'Hombres de negro': ¿qué dijo?

Will Smith reveló que había rechazado ser uno de los protagonistas en ‘Hombres de negro’ antes de confirmarse su papel del Agente 'J' junto con Tommy Lee Jones, quien hizo del agente 'K'. En una entrevista para el programa Hart to Heart, conducido por el comediante Kevin Hart, señaló que fue el propio Steven Spielberg quien tuvo que convencerlo para estar en el éxito de la saga de ciencia ficción estrenada en 1997 en todas las salas de cine.

En la entrevista, Will Smith contó que Spielberg envió un helicóptero para llevarlo a una reunión especial en su casa donde se reunieron y el cineasta le cuestionó su indecisión para estar en ‘Men in black’, largometraje que, finalmente, tuvo un gran éxito taquillero.

El ganador del Óscar aseguró que no quería hacer otra película basada en historias de extraterrestre tras su éxito en ‘Día de la Independencia’ y que fue su agente, James Lassiter, quien tuvo que intervenir para que actúe en el filme.

“Simplemente tenía un ojo. No quería hacer ‘En busca de la felicidad’. No quería hacer ‘Ali’. Y James eligió ‘Hombres de negro’. Entendí un poco ‘Hombres de negro’ pero no quería hacerla. Eso fue al año siguiente de ‘Día de la Independencia’. Así que no quería hacer dos películas de alienígenas seguidas”, manifestó 'El príncipe del rap'.

Will Smith y Tommy Lee Jones protagonizaron la saga 'Hombres de negro'. | Fuente: Sony Pictures

Asimismo, Will Smith sostuvo que era consciente de la oportunidad que perdía rechazando ser el agente J, pero que fue el reconocido cineasta quien le dio su apoyo y le dijo de su convencimiento para que haga el papel.

“Steven Spielberg envió un helicóptero para que hablara con él. Estuve en Nueva York. Aterrizó en su casa. Fue la primera vez que tomé limonada con agua carbonatada. No puedes decir que no a eso (…) Me llevó volando y me dijo: ‘Dime por qué no quieres hacer mi película (…) Si hubiera continuado, habría dicho: ‘Sabes que hice Tiburón, ¿verdad? Sabes que hice E.T.", mencionó Will Smith, quien protagonizó las tres películas de la saga en 1997, 2002, y 2012.

¿De qué trata la película ‘Hombres de negro’?

‘Hombres de negro’ narra la historia de una organización secreta que vigila las actividades alienígenas en la tierra. Los ‘hombres de negro’ son agentes especiales que trabajan de manera alterna al gobierno con el fin de proteger a los ciudadanos de Nueva York de los extraterrestres que buscan acabar con la humanidad.

Esta película es una adaptación de la historieta homónima de Lowell Cunningham. El filme, dirigido por Barry Sonnenfeld y producido por Steven Spielberg, ganó una estatuilla de oro como ‘Mejor Maquillaje’ en los Premios Óscar de 1997. Además, fue nominados como ‘Mejor Banda Sonora’ y ‘Mejor Dirección de Arte’.