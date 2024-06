"No se me permitió decir nada": Rob Schneider descarga contra Will Smith por bofetada a Chris Rock

En una entrevista para el podcast The Kyle & Jackie O Show, el comediante Rob Schneider no se contuvo al expresar su opinión sobre la controversia que sigue envolviendo a Will Smith y Chris Rock tras el incidente en los Oscar 2022. Durante la conversación, el protagonista de Este cuerpo no es mío calificó al actor de Bad Boys de "imbécil" y criticó severamente su comportamiento.

Como se recuerda, el polémico suceso comenzó cuando Smith subió al escenario durante la transmisión en vivo de los Oscar 2022 y golpeó a Chris Rock en respuesta a una broma sobre su esposa, Jada Pinkett Smith.

Según Schneider, esta acción demostró el verdadero carácter del protagonista de El príncipe del rap. "Aquella noche quedó expuesto ante todos", afirmó el comediante.

¿Por qué Rob Schneider no pudo criticar antes a Will Smith?

Rob Schneider sostuvo que el comportamiento de Will Smith fue inaceptable, especialmente frente a "un comediante legendario y realmente genial que es literalmente el mejor de nuestra generación". El actor agregó que la contribución de Rock a la comedia es incalculable, ya que ha abierto muchas puertas para otros.

En el momento del incidente, Schneider, quien era funcionario electo de SAG-AFTRA, explicó que no podía expresar públicamente su opinión debido a su participación en el comité encargado de sancionar a Smith.

"No se me permitió decir nada porque éramos parte del comité que debía castigarlo", dijo. Sin embargo, ahora ha decidido hablar sin reservas. "(Will Smith) es un mentiroso. Un fraude total y absoluto", declaró.

Rob Schneider contra la Academia de Hollywood

Además de criticar a Will Smith, Rob Schneider también lanzó dardos contra la Academia de Hollywood (organizadora de los premios Oscar) por su manejo de la situación. Según el comediante, la institución actuó de manera incorrecta.

"Si yo hubiera hecho eso, me habrían llevado a prisión, pero estaban tan preocupados por no parecer racistas que no querían ofender", comentó.

A pesar de que el presentador del podcast sugirió que Smith estaba defendiendo a su esposa, Schneider insistió en que la violencia nunca es justificable, sin importar las circunstancias personales o sociales.

"La violencia es lo que es. Independientemente del color de tu piel o tu religión, si cometes un delito delante de otras personas, te sacarán de allí", subrayó.

Por último, Rob habló sobre el impacto que el incidente tuvo en Chris Rock, quien, según dijo, necesitó tiempo para procesarlo.

"No quería hablar con nadie. Le tomó un tiempo llegar a un punto en el que podía reaccionar. Es un gran tipo muy sensible y es literalmente un genio", finalizó.

